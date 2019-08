Euroopan pörssit painuivat maltillisesti – Aasian rymistely ei tarttunut

Pörssit ovat ottaneet aamulla takapakkia Euroopassa, mutta luisu on maltillisempaa kuin aiemmin tänään Aasiassa. Frankfurtin pörssin DAX 30 -indeksi avasi 0,3 prosenttia ja Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi 0,4 prosenttia miinuksella. Lontoossa on vapaapäivä.

Helsingin pörssi oli parikymmentä minuuttia avautumisen jälkeen 0,76 prosenttia pakkasella.

Tokion pörssin Nikkei-indeksi putosi yli kaksi prosenttia. Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi oli noin 2,5 prosentin laskussa kello 10.40 Suomen aikaa.

Pörssejä painaa alas Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kiristyminen. Presidentti Donald Trump löi lisää löylyä kauppasotaan vaatimalla, että yhdysvaltalaisten yritysten on syytä vetäytyä Kiinasta. Trumpin hallinnon lausunnoissa on loivennettu vaatimuksia.

Myös koventuvat puheet mahdollisesta taantumasta vetävät pörssejä pakkaselle.

Toisaalta Trump ilmoitti, että Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvottelut käynnistetään uudelleen hyvin pian. Trumpin mukaan aloite tuli kiinalaisilta.

Lisää tulleja mätkitty

Kauppakiista on vaikuttanut myös valuuttamarkkinoihin. Kiinan juan on sukeltanut alimmilleen 11 vuoteen dollaria vastaan. Juanin kurssi on pudonnut runsaaseen 7,14 dollariin aamukaupankäynnissä.

Juan ei ole vapaasti vaihdettava valuutta, vaan Kiinan keskuspankki asettaa päivittäin juanin kurssille tietyn vaihteluvälin. Keskuspankki on heikentänyt juania viime viikkojen aikana tukeakseen vientiä kauppasodan kiihtyessä.

Valuutan heikentyminen tekee kiinalaisista vientituotteista halvempia, mikä lieventää Yhdysvaltain asettamien tuontitullien vaikutuksia.

Presidentti Trump syyttää Kiinaa valuutan tarkoituksellisesta heikentämisestä. Kiinan valuutan hintakehitys on aiemminkin ruokkinut epäilyksiä siitä, että Kiinan hallinto alentaisi keinotekoisesti juanin kurssia lievittääkseen Yhdysvaltain kauppatullien vaikutusta talouteensa.

Perjantaina maat mätkivät toisilleen taas lisää tulleja, eikä suurvaltojen välillä olevasta pattitilanteesta näyttänyt olevan mitään ulospääsyä.