Euroopan pörssit pienessä nousussa – poikkeuksena Italia

Euroopan markkinoilla päivä on sujunut pääosin pienessä myötätuulessa, mutta Italiassa eilisten parlamenttivaalien jättämä epätietoisuus on painanut pörssikursseja alaspäin. Milanon pörssin pääindeksi kävi avautumisensa jälkeen lähes kahden prosentin laskussa, mutta toipui sittemmin noin prosentin alamäkeen. Alkuiltapäivästä indeksi oli reilut 0,6 prosenttia miinuksella.

Hallitussovun saaneessa Saksassa Frankfurtin pääindeksi oli sen sijaan reilun 0,8 prosentin nousussa. Niin ikään Pariisissa ja Lontoossa kauppaa on käyty hienoisessa noususuunnassa.

Helsingin pörssin yleisindeksi oli maanantaina iltapäivällä puoli kahden jälkeen noin 0,7 prosentin nousussa.

Kauppasotahuoli painoi Aasian markkinoita

Aasiassa pörssiviikko alkoi alamäellä, sillä huoli Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lietsomasta kauppasodasta painoi edelleen. Hongkongissa kaupankäynti päättyi 2,3 prosenttia miinukselle, kun taas Tokion pääindeksi Nikkei 225 oli pörssin sulkeutuessa 0,7 prosenttia pakkasella.

Trump ilmoitti viime viikolla määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltojen kauppakumppaneja ympäri maailmaa. EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Trump puolestaan uhkasi lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, jos EU ryhtyy toimiin alumiini- ja terästulleja vastaan.