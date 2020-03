Euroryhmässä haluja tarttua kriisirahastoon koronan talousvaikutusten taltuttamiseksi, mutta yksityiskohdat jäivät auki

Euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon mukaan tiistain kokouksessa valtiovarainministerit osoittivat "laajaa tukea" euroalueen kriisirahaston (EVM) käyttämiselle koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin ratkomiseen. Asia jäi kuitenkin auki, sillä Centenon mukaan suunnitelman yksityiskohdat vaativat vielä työtä.

EVM:n lainoituskapasiteetti on tällä hetkellä noin 410 miljardia euroa.

Euroryhmän videokokouksessa pohdittiin tiistaina, millä keinoin euroalueen taloutta voitaisiin tukea lisää koronaviruskriisin keskellä. Centenon on määrä esitellä kokouksen antia torstaina EU-maiden johtajien videokokouksessa.

Erilaisia toimia on jo otettu käyttöön koronakriisin talousvaikutusten tasaamiseksi. Esimerkiksi EU on höllentämässä budjettikuria, jotta jäsenmailla olisi joustonvaraa kriisin taltuttamiseksi. Euroopan komissio on ehdottanut vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoimista, ja valtiovarainministerit asettuivat tukemaan ehdotusta maanantaisessa kokouksessaan.

EKP ilmoitti viime viikolla uudesta 750 miljardin euron hätärahoitusohjelmasta. Se tarkoittaa, että pankki voi ostaa valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjoja ja muita arvopapereita noin 100 miljardilla eurolla kuukaudessa tasaisen vauhdin taulukolla laskettuna.

Eroja etelän ja pohjoisen välillä

Kokouksen alla uutistoimisto AFP summasi, että eteläisten ja pohjoisten jäsenmaiden välillä näkyy eroja kannoissa siitä, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä.

Koronaviruksen pahoin koettelemat Italia, Ranska ja Espanja vaativat lisää tuntuvaa tukea EU:lta, kun taas Saksa ja Hollanti pitävät Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoittamaa hätärahoitusohjelmaa ja kansallisia toimia tässä vaiheessa riittävinä.

Erimielisyyttä on esimerkiksi "koronabondien" eli yhteisten velkakirjojen mahdollisesta käytöstä. Italia ja Ranska olisivat niiden kannalla, mutta AFP:n mukaan Saksa torjui ajatuksen jyrkästi ennen tiistain kokousta.

---

Lähteenä myös AFP.