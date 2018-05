Ex-pääministeri Mari Kiviniemi palaa kotimaahan Kaupan liiton toimitusjohtajaksi

Entinen pääministeri Mari Kiviniemi (kesk.) siirtyy Kaupan liiton toimitusjohtajaksi ensi vuoden alusta lähtien. Tällä hetkellä Kiviniemi työskentelee teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n apulaispääsihteerinä.

Kiviniemi, 49, seuraa toimitusjohtajana Juhani Pekkalaa, joka jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Kiviniemi aloittaa jo joulukuun alussa Kaupan liiton varatoimitusjohtajana.

– Ekonomistina ja kokeneena poliitikkona Mari Kiviniemellä on vahva ja analyyttinen näkemys kaupan ja yhteiskunnan kehityksestä. Suomalainen kauppa elää keskellä kansainvälistä kilpailua, ja tähän tilanteeseen Mari Kiviniemi tuo monipuolisen uransa ansiosta erittäin merkittävää osaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sanoo Kaupan liiton puheenjohtaja, Keskon ja K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.

Kiviniemen mielestä kaupan ala on hyvin merkittävässä roolissa, kun Suomessa ja Euroopassa etsitään innovatiivisia ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan haasteisiin.

– Lähden uudessa roolissani rakentamaan innolla paitsi kaupan alan, myös koko Suomen tulevaisuutta, Kiviniemi kommentoi tiedotteessa.

– Suomi on pieni, avoin talous, jolle kilpailukyky on elinehto. Hyvinvointia luovan vapaan markkinatalouden pelisäännöt kirjoitetaan sekä Suomessa että EU-tasolla. On tärkeää, että suomalaisen kaupan ääni kuuluu vahvana molemmissa.

Useita ministeritehtäviä

Kiviniemi istui eduskunnassa 1995–2014 ja toimi Matti Vanhasen hallituksissa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä hallinto- ja kuntaministerinä. Vanhasen jätettyä keskustan puheenjohtajan ja pääministerin tehtävät kesällä 2010 Kiviniemi nousi puolueen johtoon ja pääministeriksi.

Hänen pääministerikautensa jäi kuitenkin yhden vuoden mittaiseksi, sillä Kiviniemen johdolla keskusta kärsi rökäletappion kevään 2011 eduskuntavaaleissa. Vaalitappion jälkeen keskusta jäi oppositioon eikä Kiviniemi enää hakenut jatkoa puolueen puheenjohtajana. OECD:n leipiin hän siirtyi 2014.