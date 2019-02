Facebook aikoo vihdoin tuoda palveluunsa napin, jolla käyttäjä voi tyhjentää historiansa palvelussa – ominaisuus on vuoden myöhässä

Facebook ilmoitti "tyhjennä historia" -projektista jo Cambridge Analytica -skandaalin velloessa valtoimenaan miltei vuosi sitten. Sen jälkeen yhtiö on kuitenkin pysynyt hiljaa, ennen tätä viikkoa. Amerikkalaisen CNBC -kanavan mukaan Facebookin talousjohtaja David Wehner olisi tällä viikolla kertonut sijoittajille ja muille sisäpiiriläisille toiminnon tulevan julki tämän vuoden puolella, vaikuttaen yhtiön tulokseen negatiivisesti.

Toiminnon lisääminen liittyy todennäköisesti yhtiön julkisuuskuvan kiillottamiseen. Cambridge Analytica -skandaalin yhteydessä paljastui, että Facebook oli vuotanut jopa 87 miljoonan käyttäjän tiedot analyysiyhtiölle, joka käytti niitä brexit-kampanjan ja Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan yhteydessä. Vuosien varrella samantyyppisiä yksityisyyden rikkovia vuotoja on paljastunut useampiakin, ja ne kaikki ovat syöneet kuluttajien luottoa sosiaalisen median jättiä kohtaan.

Facebookin ansaintamalli perustuu käyttäjien tietojen myyntiin. Mistä käyttäjä tykkää, mitä vaatteita hän katsoo, mitä linkkejä klikkaa. Kaikki tämä informaatio on tallennettu yhtiön tietokantoihin, jotta se voidaan myydä mainostajille, jotka tuottavat käyttäjän haluamien kaltaisia tuotteita. Kun yhtälöön lisätään "tyhjennä historia" -painike, vaikuttaa se ymmärrettävästi yhtiön keräämien tietojen määrään ja siten sen tuloihin.

Tietysti on mahdollista, että tuleva toiminto on hyödyttömämpi kuin nyt spekuloidaan. Sitä ei välttämättä käytä kuin pieni osa Facebookin käyttäjistä, tai se ei poista kaikkia tallennettuja tietoja. Facebookin osakkeenomistajien ja käyttäjäkunnan kannalta lienee kuitenkin parempi, että yhtiö lunastaa lupauksensa. Palvelun aktiivinen käyttäjämäärä on nimittäin koko ajan laskussa.