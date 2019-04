Facebook ennakoi jättisakkoja Yhdysvaltojen viranomaisilta – alkuvuoden tulos romahti kun yhtiö varautui panemalla miljardeja sivuun

Facebook ennakoi voivansa saada Yhdysvaltojen viranomaisilta miljardisakot käyttäjätietojensa hyödyntämiseen liittyen. Yhtiö kertoo tulosjulkistuksen yhteydessä tehneensä tammi–maaliskuussa kolmen miljardin dollarin eli noin 2,7 miljardin euron varauksen liittyen käynnissä olevaan Yhdysvaltojen kauppakomission tutkintaan.

Facebookin tulos romahti tammi–maaliskuussa 51 prosenttia 2,4 miljardiin dollariin. Yhtiö selittää pudotusta tekemällään varauksella. Samaan aikaan liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 26 prosenttia 15 miljardiin dollariin.

Ilman sakkovarausta myös alkuvuoden tulos olisi kasvanut ja ylittänyt markkinoiden odotukset. Yhtiön osake vahvistui jälkipörssissä yli seitsemän prosenttia tulosjulkistuksen jälkeen.

Facebook tähdentää, että viranomaisten selvitys on kesken.

– Asia on ratkaisematta, eikä lopullisen tuloksen ajankohdasta tai ehdoista ole varmuutta, yhtiö totesi tulostiedotteessa.

Facebook ennakoi, että tutkinta voi tarkoittaa yhtiölle 3–5 miljardin dollarin menetystä.

Facebookin mukaan Yhdysvaltojen kauppakomissio FTC selvittää yhtiön "käyttäjätietoja koskevia käytäntöjä". Viranomainen on ollut tyytymätön siihen, miten Facebook on hyödyntänyt käyttäjiensä yksityisiä tietoja liiketoiminnassaan.

FTC kertoi viime vuonna avaavansa tutkinnan Facebookin mahdollisista rikkeistä datankäytössä.

Skandaalit eivät ole karkottaneet käyttäjiä

Facebook on ollut toistuvien skandaalien kohteena tietosuojakäytäntöjensä takia. Viime vuonna kävi ilmi, että yhtiö on luovuttanut jopa 87 miljoonan käyttäjän tietoja luvatta data-analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle, joka myi palvelujaan muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vaalikampanjalle.

Sittemmin on paljastunut, että Facebook on saattanut jakaa liikekumppanien ja mainostajien kanssa käyttäjien yksityisiä tietoja enemmän kuin se on kertonut julkisuuteen.

Skandaalit eivät kuitenkaan näytä karkottaneen Facebookin käyttäjiä. Facebookilla oli maaliskuun lopussa liki 2,4 miljardia kuukausittain aktiivista käyttäjää, mikä oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

– Meillä oli hyvä vuosineljännes ja liiketoimintamme sekä yhteisömme jatkavat kasvuaan, vakuutti toimitusjohtaja Mark Zuckerberg tulostiedotteessa.

Zuckerbergin mukaan yhtiö aikoo vastedes keskittyä käyttäjiensä yksityisyydensuojaan. Facebook on pyrkinyt korjaamaan mainettaan muun muassa palkkaamalla tuhansia uusia työntekijöitä puuttumaan vihapuheeseen ja poliittisiin manipulointiyrityksiin alustoillaan.

Zuckerberg kertoo Facebook-sivuillaan yhtiön suunnittelevan käyttäjien yksityisyyttä korostavan alustan rakentamista, joka luotaisiin viestipalvelu WhatsAppin tapaan.

– Perusajatus tässä on se, että meidän kaikkien elämässä on julkisia tiloja kuten tori ja yksityisiä tiloja kuten olohuoneemme. Myös digitaalisessa elämässämme tarvitsemme sekä julkisia että yksityisiä tiloja, Zuckerberg kuvasi.