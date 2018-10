Fedin johtaja: Yhdysvalloissa eletään epätavallisia aikoja

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtajan Jerome Powellin mukaan Yhdysvalloissa eletään epätavallisia aikoja, sillä on historiallisen harvinaista, että inflaatio on tasaisen matala ja samaan aikaan työttömyys on todella alhaista. Powellin kommenteista kertoo Washington Post.

Fed on ennustanut, että vuoden 2020 loppuun asti inflaatio pysyy noin kahdessa prosentissa ja työttömyys alle neljässä prosentissa. Samankaltaisia lukuja ei ole koskaan aiemmin nähty Yhdysvaltojen lähihistoriassa.

Viimeksi työttömyys oli näin alhaista useita vuosia 1960-luvulla, mutta silloin se aiheutti korkeaa inflaatiota. Nyt keskuspankki ja muut talousennusteiden laatijat ennakoivat, ettei inflaatio nouse voimakkaasti.