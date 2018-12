Financial Timesin ekonomistikysely: Erkki Liikanen todennäköisin vaihtoehto Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi

Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen on todennäköisimmin Euroopan keskuspankin (EKP) seuraava pääjohtaja, arvioivat ekonomistit Financial Timesin ekonomistikyselyssä. EKP:n nykyisen pääjohtajan Mario Draghin on tarkoitus lähteä pestistään lokakuun lopussa ensi vuonna, jolloin hän on toiminut EKP:n pääjohtajana kahdeksan vuoden ajan.

EKP:n uudesta pääjohtajasta päätetään ensi vuoden aikana.

Financial Times kysyi 24 ekonomistilta, ketä he pitävät todennäköisimpänä vaihtoehtona tehtävään. Heistä kahdeksan arvioi, että Liikanen on seuraava EKP:n pääjohtaja.

Vaikka kahdeksan ekonomistia piti Liikasta todennäköisimpänä kandidaattina EKP:n johtajaksi, vain kolme vastaajista haluaisi Liikasen tehtävään.

– Valintani ja veikkaukseni on Erkki Liikanen, sanoo Brysselin yliopiston professori Andre Sapir.

– Hän yhdistelee keskuspankkikokemuksensa vakuuttavaan poliittiseen kokemukseensa valtiovarainministerinä Suomessa ja Euroopan komissiossa, jossa hänellä oli kaksi mandaattia komissaarina, Sapir jatkaa.

Ekonomistien suosikki tehtävään on EKP:n johtokunnan jäsen Benoit Coure. Seitsemän ekonomisteista vastasi, että he näkisivät Couren mieluiten EKP:n johdossa. Kuitenkin vain yksi ilmoitti, että Coure on todennäköisin valinta.

Nykyinen Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli viiden mielestä todennäköisin vaihtoehto Euroopan Keskuspankin johtoon.