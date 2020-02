Finnair joutui Ruotsissa kuluttajaliiton mustalle listalle

Finnair on jättänyt noudattamatta useita Ruotsin kuluttajariitalautakunnan suosituksia, ja on sen seurauksena päätynyt maan kuluttajaliiton mustalle listalle. Ruotsin kuluttajayhdistyksen lehti Råd & Rön nostaa mustan listansa kärkeen halpalentoyhtiö Ryanairin , jolla on syntilistallaan 19 tapausta, yhteisarvoltaan noin 13 000 euroa.

Finnair nousee listan kakkoseksi 16 tapauksella, arvoltaan reilut 10 000 euroa. Lentoyhtiöt päätyvät kuluttajaliiton mustalle listalle useimmiten siksi, etteivät ne ole maksaneet asiakkailleen EU-sääntöjen mukaisia korvauksia perutuista ja myöhästyneistä lennoista.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset eivät ole laillisesti sitovia, mutta kuluttajat voivat halutessaan viedä kiistat käräjäoikeuteen.

Koko listalla on kaikkiaan 23 matkailualan yhtiötä. Eniten listalla on autokauppoja, sillä käytettyjen autojen kaupassa syntyy usein kiistoja.