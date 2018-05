Finnairin Vauramo siirtyy Metson toimitusjohtajaksi – Finnair alkaa heti etsiä seuraajaa

Finnairista konepajayhtiö Metson toimitusjohtajaksi siirtyvä Pekka Vauramo tulee vahvistamaan Metson kasvuhakuista otetta kokemuksellaan ja kansainvälisellä osaamisellaan.

Metson hallituksen puheenjohtajan Mikael Liliuksen mukaan tehtävään haluttiin henkilö, joka pystyy viemään eteenpäin ja jatkamaan hyvin liikkeelle lähtenyttä uutta toimintamallia ja uutta organisaatiota.

– Kun meillä on ihan uusi johtoryhmä, jossa melkein kaikki ovat uusia sen tason tehtävissä, niin osaamista on, ambitiota on – tarvittiin myös vähän kokemusta, Lilius sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vauramo aloittaa Metsossa viimeistään marraskuussa. Finnairin mukaan Vauramon seuraajan etsintä aloitetaan heti.

"En nyt lähde millään muutosagendalla liikkeelle"

Vauramo sanoi odottavansa innolla uutta pestiä. Hän ei vielä ota kantaa siihen, onko strategiseen kurssiin luvassa hienosäätöä.

– Varmasti tulevaisuus tuo tullessaan muutoksia, mutta en nyt lähde millään muutosagendalla liikkeelle. Vaan nyt lähdetään varmistamaan, että annetaan mahdollisuus uudelle toimintamallille.

Viisi vuotta Finnairin toimitusjohtajana ollut Vauramo jättää Finnairin tilanteessa, jossa mittarit sojottavat ylöspäin ja maine on kohentunut.

– Finnairista on ollut viime aikoina paljon positiivista esillä ja käsillä, kyllähän siellä on hieno vaihe menossa. On hyvä jättää viestikapulaa seuraavalle, Vauramo sanoi.

Vauramo on työskennellyt Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 2013. Sitä ennen hän oli johtotehtävissä muun muassa lastinkäsittelylaitteita valmistavassa Cargotecissa ja kaivoskoneita valmistavassa Sandvikissa .