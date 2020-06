Finnairin osake hulppeassa nousussa – taustalla osakeanti

Finnairin osake on noussut huimaa tahtia Helsingin pörssissä. Osake on noussut noin 70 prosenttia. Taustalla on yhtiön 500 miljoonan euron merkintäoikeusanti, jonka ehdoista yhtiö tiedotti eilen.

Merkintäoikeusannissa yhdellä Finnairin osakkeella saa merkitä kymmenen uutta osaketta. Eilinen päätöshinta oli 3,90 euroa, mutta merkintäanti pudotti yhtiön osakkeen hinnan laskennallisesti 0,72 euroon. Nyt on tultu hurjaa kyytiä ylöspäin, sillä hinta on ollut iltapäivällä noin 1,2 euroa.

Helsingin pörssi on muutoin alamaissa, sillä yleisindeksi laahustaa yli kahden prosentin alamäessä. Finnairia lukuun ottamatta kaikki vaihdetuimmat osakkeet ovat miinuksella.

Yleiseurooppalainen Euro Stoxx 50 -indeksi on painunut 2,6 prosenttia alaspäin.