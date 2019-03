Finnkino aloittaa alkoholin anniskelun Jyväskylässä – viinilasin saa mukaan näytökseen jo tällä viikolla, tarjolla myös väkevämpiä vaihtoehtoja

Finnkino aloittaa anniskelun perjantai- ja lauantai-iltaisin tietyissä näytöksissä Jyväskylän Fantasia-teatterissa. Alkoholijuomia voi nauttia kahdessa salissa sekä noin kuudelta alkavalla näytöskierroksella että noin yhdeksältä alkavalla näytöskierroksella. Alkoholin nauttimisen sallivat näytökset ovat ikärajaltaan K-18.

Viinilasin voi Jyväskylässä kiikuttaa elokuvateatterin penkille ensimmäistä kertaa jo tämän viikon perjantaina. Anniskelusaleihin valikoidaan aikuiseen makuun olevia elokuvia. Finnkinon kaupallisen johtajan Kalle Peltolan mukaan anniskelunäytökset ovat Jyväskylässä ohjelmassa toistaiseksi.

– Tämä on ensimmäisen vaiheen pilotti, eli katsotaan, miten yleisö anniskeluun suhtautuu. Jos vastaanotto on positiivinen ja kiinnostusta on, niin toivomme, että anniskelunäytökset ovat tulleet jäädäkseen, hän kertoo.

Peltolan mukaan Finnkinon Fantasia-teatterin aulaan Jyväskeskuksen kolmanteen kerrokseen on jo rakennettu baari, josta alkoholin anniskelu tapahtuu.

– Aulassa on anniskelualue, jossa muutkin teatterin asiakkaat saavat nauttia alkoholijuomia, mutta saliin juomat voi viedä vain näissä K-18 näytöksissä, hän kertoo.

Baarista saa ainakin olutta, viiniä, kuohuviiniä sekä joitakin yleisiä väkeviä alkoholijuomia.

– Meidän kokemuksen mukaan kysyntä painottuu hyvin pitkälti viiniin ja olueen, Peltola toteaa.

Baarista saa juomien lisäksi pientä naposteltavaa, kuten suklaata tai makupopparit.

– Näillä mennään nyt tässä alkuvaiheessa. Vielä ei ole mitään päätöksiä siitä, tuleeko ruokaisampia vaihtoehtoja lisäksi vielä.

Finnkino on kokeillut anniskelunäytöksiä jo aiemmin Helsingissä ja Lahdessa. Viime viikonloppuna Jyväskylää vastaava kokeilu aloitettiin Turussa ja Tampereella. Peltolan mukaan kokeilun vastaanotto on muilla paikkakunnilla ollut myönteistä.

– Tässä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että kaikkiin näytöksiin oltaisiin tuomassa alkoholia, hän muistuttaa.

Anniskelu ei ole aiheuttanut häiriötä esimerkiksi liiallisesti lisääntyneiden vessareissujen myötä, eikä esimerkiksi ylimääräisiä väliaikoja ole toistaiseksi suunnitelmissa.

– Väliajat eivät ole poissuljettuja. Salin ovet ovat auki ja näytöksen aikana voi vapaasti käydä vessassa tai baarissa hakemassa toisen lasillisen. Se on ihan okei, että salista poistutaan kesken näytöksen vessaan, Peltola sanoo.

Peltola kertoo, että Finnkinon tekemän asiakaskyselyn mukaan merkittävä osa sen asiakaskunnasta suhtautuu anniskelunäytöksiin positiivisesti.

– On muun muassa nuoria aikuisia ja eurooppalaisen arthouse-elokuvan ystäviä, jotka kokevat, että viinilasillisen saaminen elokuvakokemuksen kylkeen on tosi positiivinen juttu. Aika moni on varmasti käynyt kokemassa tällaisia näytöksiä muissa maissa. Nyt se on alkoholilainsäädännön muutoksen myötä tullut mahdolliseksi täälläkin, Peltola toteaa.

Finnkinolla on jokapäiväisiä anniskelunäytöksiä Helsingissä Itäkeskuksessa, Tennispalatsissa ja Kinopalatsissa. Helsingin keskustassa sijaitsevassa Maximissa anniskelua on kaikissa näytöksissä, eikä näytöksissä ole ikärajoitetta.

Viikonloppuisin anniskelunäytöksiä anniskelunäytöksiä järjestetään Espoossa, Lahdessa, Turussa ja Tampereella. Tänä viikonloppuna anniskelu aloitetaan Jyväskylän lisäksi Kuopiossa. Seuraavaksi anniskelunäytökset laskeutuvat Vantaan Flamingoon maaliskuun lopussa.

– Sitä seuraavat ovat vielä vähän auki. Sitten meillä on vielä noin viisi teatteria, joissa ei ole anniskelua. Todennäköistä on, että lisää on vielä tulossa, Peltola kertoo.