Finnkino haluaa Jyväskylään lisää elokuvasaleja

Elokuvateatteriketju Finnkino haluaa Jyväskylään nykyistä laajemman elokuvateatterikeskittymän. Ketju etsii uutta liikepaikkaa, mutta ei sulje pois mahdollisuutta laajentaa Jyväskeskuksessa nykyisin toimivaa kuuden salin elokuvateatteria.

– Jyväskylässä on yksi vanhimmista Finnkinon elokuvateattereista. Jyväskylä on meille yksi keskeisistä kaupungeistamme, joten toiveissamme on löytää liikepaikka, joka mahdollistaisi uuden ajan elokuvateatterin rakentamisen. Salien määrä voisi olla isompi kuin nykyisin, Finnkinon kehitysjohtaja Janne Uusi-Kölli sanoo.

Finnkinon Fantasia on toiminut nykyisessä paikassa vuodesta 1993 lähtien. Elokuvateatterin tekniikkaa on uusittu ja parannettu vuosien varrella, mutta salit ovat pitkälti samanlaisia kuin neljännesvuosisata sitten.

– Voimme jatkaa nykyisessä rakennuksessa, jos kaikki asiat loksahtavat paikoilleen. Se on valtavan hyvä liikepaikka. Elokuvateatterin sijainti on erinomainen, Uusi-Kölli sanoo.

Finnkino toimii Jyväskeskuksessa Keski-Suomen Osuuspankin vuokralaisena. Pankki omistaa puolet Jyväskeskuksesta.

Jyväskeskuksen toisen puolikkaan omistaa West Capital Oy, joka on Business Network Oy:n ja Ppwest Oy:n omistama yritys. Business Networkin omistaa Timo Häll ja Ppwestin Pekka Purola.

Jyväskeskuksen omistajat hakivat viime vuonna asemakaavan muutosta. Kaupungin kaavoitusohjelmassa tavoitteena on tehdä kaavatyö tänä vuonna.

Kaavoitusuohjelman mukaan Jyväskeskuksessa tutkitaan tontin käytön tehostamista monipuolisella palvelujen ja asumisen täydennysrakentamisella. Lisäksi tarkoitus on muuttaa Kauppakadun varren kiinteistön toimistokäytössä olevia kerroksia asumiselle.

Finnkino suunnitteli pitkään uutta elokuvateatteria Jyväskylän keskustan Kauppakulmaan. Tuolloin nykyisen kiinteistön paikalle oli tarkoitus rakentaa suuri kauppakeskus. Hanke kaatui kuitenkin puolenkymmentä vuotta sitten, kun kauppakeskusta suunnitellut rakennusliike Lemminkäinen päätti investoida muualle kuin Jyväskylään.

Kauppakulmasta ei nyt ole tulossa Finnkinon uutta sijaintipaikkaa, sillä kiinteistö pysyy nykyisellään vuosien ajan Veljekset Halosen myymälän pitkän vuokrasopimuksen takia.

Finnkino on liitetty yli 10 vuoden ajan lähes kaikkiin kauppahankkeisiin Jyväskylässä, mutta yhtiötä tyydyttävää ratkaisua ei ole löytynyt.

Uusi-Köllin mukaan uuden elokuvateatterin perustaminen on pitkä prosessi.

– Aikataulusta ei oikein voi sanoa muuta kuin, että haluamme muutoksen tulevien vuosien aikana, hän muotoilee.

– Menee vähintään pari vuotta ennen kuin uutta alkaa näkyä, vaikka sopimusasiat saataisiin ratkaistua nopeastikin, Uusi-Kölli tarkentaa.