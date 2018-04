Kuopioon kaavaillun Finnpulpin biotuotetehtaan perussuunnittelu on alkanut, yhtiö kertoo.

Nyt alkanut työ on esivaihe, jonka jälkeen on tavoitteena tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden alkupuoliskolla. Yhtiön mukaan samalla voitaisiin aloittaa myös rakennustyöt tehdastontilla.

Suunnitelmissa on Finnpulpin mukaan maailman suurin pelkästään havupuun käyttöön perustuva biotuotetehdas. Se on määrä rakentaa Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tammikuussa.

Finnpulp kertoo, että se on laajentanut omistuspohjaansa ennen suunnittelun alkamista. Yhdeksi uudeksi omistajaksi on tullut Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja Hengan International. Sen 11,7 miljoonan euron sijoitus oikeuttaa 36,5 prosenttiin Finnpulpin osakekannasta. Henganilla on tulevaisuudessa mahdollisuus kasvattaa omistusosuuttaan aina 49 prosenttiin asti.

Myös Finnpulpin aiemmat omistajat MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus yhtiöstä on 11,5 prosenttia.

Ympäristölupaa puidaan hallinto-oikeudessa

Tehdashankkeen seuraavat vaiheet vaativat lainvoimaisen ympäristöluvan saamista, Finnpulp kertoo. Aluehallintovirasto myönsi Sorsasaloon suunnitellulle tehtaalle ympäristöluvat viime vuoden maaliskuussa. Lupiin tehtiin kuitenkin valituksia, jotka ovat Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Niihin odotetaan ratkaisua tulevan kesän aikana.

Tehdasinvestointi on Finnpulpin mukaan kokonaisuudessaan 1,4 miljardia euroa.

Hankevaiheessa työllisyysvaikutus on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan vaikutus työllisyyteen on 1 500 vakituista työpaikkaa Pohjois-Savossa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400.

Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella työskentelee 200 ihmistä. Puuraaka-ainetta tehtaan on arvioitu käyttävän 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.