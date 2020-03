Finnvera: Käyttöpääoman tarve yrityksissä kasvamassa hurjasti – "Vakaita ja kehityskelpoisia yrityksiä ei ole varaa menettää"

Yritysrahoituksen kysyntää leimaa tulevan puolen aikana epävarmuus ja käyttöpääoman tarpeen hurja kasvu, kertoo valtion omistama erityisrahoittaja Finnvera .

Yritykset tarvitsevat käyttöpääomaa normaalin toimintansa rahoittamiseen kuten palkkojen maksuun ja tuotantopanosten ostoon.

– Yritysten uudistuminen ja kasvu ovat aina vaativia prosesseja, eikä Suomella ole varaa menettää vakaita ja kehityskelpoisia yrityksiä, varoittaa Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm tiedotteessa.

Hänen mukaansa yrityksiä voi kaatua erittäin nopeasti verrattuna uusien, vakaiden yritysten kehittymiseen nollatilanteesta lähtien.

– Tämä opittiin rankasti 1990-luvun lamassa. Korona testaa sekä yritysten sopeutumiskykyä, pankkien ja muiden rahoittajien joustavuutta että talouspolitiikan reaktionopeutta ja toimien osumatarkkuutta, Lindholm sanoo.

Kun käyttöpääoman saaminen on noussut polttavaksi tavoitteeksi, investoinnit on Finnveran kyselyn mukaan heitetty sivuun. Miten pitkälle, on mahdotonta arvioida.

Vertailukohtaa ei ole

Lindholm odottaa, että ensimmäiset vankalla pohjalla olevat makrotason arviot siitä, miten eri toimialat kohtaavat koronan ensivaiheen seuraukset, ovat saatavilla kesälomien kynnyksellä.

Taloudessa eletään hänen mukaansa koronaviruksen takia täysin poikkeuksellista aikaa, sillä vertailukohtaa nykyoloille ei kerta kaikkiaan ole. Tärkeintä on selvitä vaikeimman vaiheen yli ilman tarpeettoman suuria ja peruttamattomia menetyksiä.

– Pidemmällä tähtäimellä huolena on talouden kasvumahdollisuuksien mureneminen, Lindholm murehtii.