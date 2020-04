Finnvera nostamassa yrityslainojen takausosuuttaan 90 prosenttiin

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on nostamassa yrityslainojen takausosuuttaan enimmillään 90 prosenttiin nykyisestä 80 prosentista. Pankkilainojen takaukset on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden käyttöpääoman tarve on lisääntynyt koronakriisin vuoksi.

Finnvera kertoo edellyttävänsä, että hyöty takausosuuden nostamisesta kohdistuu suoraan rahoitettaville yrityksille.

– Näissä tilanteissa myös pankin myöntämälle lainalle olisi perusteltua asettaa hintakatto, koska 90 prosenttia riskistä on Finnveralla. Näin voitaisiin varmistaa hyödyn välittyminen suoraan yrityksille, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä tiedotteessa.

Finnvera on myöntänyt yli 3 000 uutta takausta yritysten pankkilainoille maalis–huhtikuun aikana. Yritysten lyhyen ajan maksutarpeissa ensisijainen tarve on kuitenkin ratkaistu nykyisten lainojen maksujärjestelyillä. Niitä on tehty Finnverassa noin 7 000.

– Arvioin, että euromääräinen kysyntä tulee kasvamaan ennen kesää, koska yritykset järjestelevät rahoitusta ja kassatilannettaan vastaamaan sen hetkistä tilannekuvaa, Heinilä uskoo.

Finnveran mukaan 80 prosentin takaus on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Yritykset saavat Finnveran takauksella rahoitusta pankista, kun yrityksen liiketoiminta on ollut ennen kriisiä kannattavaa ja kun yrityksen velanhoitokyky riittää myös uusien lainojen maksamiseen takaisin.

Heinilä painottaa, että suurin osa yrityksistä saa rahoitusta nykyisillä takausasteilla. Siksi takausasteen yleinen korottaminen 90 prosentin tasolle ei ole järkevää.

Takausosuuden nosto 90 prosenttiin koskisi vain pk-yrityksiä.