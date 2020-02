Fintoil rakentaa raakamäntyöljyn jalostamon Haminaan

Fintoil-yhtiö rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Yhtiön mukaan investoinnin arvo on yli 100 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoo sopineensa HaminaKotka Satama -yhtiön kanssa vuokrasopimuksen tontista Haminan öljysataman alueella. Laitoksen rakentaminen aloitetaan yhtiön saatua ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan loppuvuonna.

Fintoilin tavoitteena on aloittaa kaupallinen toiminta vuoden 2022 loppupuolella ja työllistää suoraan 30 ja välillisesti noin 100 ihmistä. Yhtiö tähtää noin 140 miljoonan euron liikevaihtoon.

Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote. Fintoilin mukaan raakamäntyöljyn tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yhtiön tuotantokapasiteetin on määrä olla 200 000 tonnia, joka vastaa noin 10:tä prosenttia alan globaalista kapasiteetista.

Fintoil kertoo, että sen päätuotteita ovat uusiutuvien biopolttoaineiden raaka-aineet, joista asiakkaat jalostavat biodieseliä ja muita biopolttoaineita. Muut yhtiön tuottamat biokemikaalit, tärpätti ja mäntyhartsi, korvaavat fossiilisista raaka-aineista tehtäviä kemiallisia tuotteita.

– Haminan satama sijaitsee logistiikan kannalta optimaalisesti raaka-aine- ja vientivirtojen solmukohdassa. Yhtiön raaka-aine tuodaan maakuljetuksina ja meritse jalostukseen ja valmiit tuotteet lähtevät pääosin laivakuljetuksina, Fintoil kertoo tiedotteessa.

– Mäntyöljytislaamo jalostaa selluteollisuuden sivuvirtoja ja on juuri sellaista satamasidonnaista teollisuustoimintaa, jota HaminaKotka Satama Oy tavoittelee. Se on investointina huomattava, sopii erinomaisesti Haminan nestesataman ympäristöön ja työllistää merkittävästi paikallisia ihmisiä ja yrityksiä, kiittelee puolestaan satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski tiedotteessa.