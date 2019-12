Fiskars suunnittelee henkilöstövähennyksiä osana uudelleenjärjestelyä – tarkkaa vähennysmäärää yhtiö ei kommentoi

Fiskars suunnittelee henkilöstönsä vähentämistä.

Yhtiön mukaan sen työntekijöiden määrä pienenisi globaalisti osana konserninlaajuista uudelleenjärjestelyä. Järjestelyohjelma sisältää päällekkäisyyksien poistamista, prosessien yksinkertaistamista ja henkilöstövähennyksiä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on 20 miljoonan euron vuosittaiset nettokustannussäästöt. Sen toteuttaminen aiheuttaa 30 miljoonan euron kertakustannukset. Järjestelyohjelma käynnistyy tänään, ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä.

Fiskarsin viestintäjohtaja Maija Taimen mukaan yhtiöllä ei ole vielä tietoa, kuinka suuria henkilöstövähennykset tulisivat olemaan tai mihin maihin ne kohdistuisivat. Yhtiön mukaan prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain.

– Nyt käynnistetään suunnittelu, tarkempia tietoja ei ole vielä tässä vaiheessa, Taimi sanoo.

Lokakuun lopussa yhtiöllä oli yhteensä noin 7 300 työntekijää noin 30 maassa. Työpaikoista runsaat 1 100 sijaitsee Suomessa.

Lisäksi yhtiö suunnittelee organisaatiorakenteensa uudistamista. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiota ja yhtenäistää yhtiötä. Yhtiön tavoitteena on jakaa toimintansa kolmeen liiketoimintayksikköön, ja sen on tarkoitus olla voimassa ensi maaliskuun loppuun mennessä.