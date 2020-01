Fitch heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi – Moody's jätti luokituksen tekemättä

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on muuttanut Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi. Fitch vahvisti edellisestä luokituksesta heikentyneen arvionsa perjantaina.

Suomen valtion luottoluokitus kuitenkin pysyi Fitchillä ennallaan eli tasolla AA+.

Edellisen kerran Fitch muutti valtion luottoluokituksen näkymiä elokuussa 2018. Laitos vahvisti tuolloin Suomen valtion luottoluokituksen tasolle AA+ ja muutti luokituksen näkymät vakaista myönteisiksi.

– Tuo merkitsi käytännössä sitä, että Fitchin piti puolentoista vuoden kuluessa siitä reagoida jompaankumpaan suuntaan. Nyt Fitch päätti palauttaa Suomen luottonäkymät myönteisistä vakaiksi. Näin Suomen valtion luottoluokitus ei noussut tasolle AAA, parametrit eivät riittäneet siihen, kommentoi Valtiokonttorin toimialajohtaja Teppo Koivisto STT:lle.

Rakenteelliset uudistukset auki

Koiviston mukaan Fitchin nyt muuttuneen arvion taustalla on kaksi keskeistä syytä.

– Ensinnäkin Suomen julkisen talouden näkymä on hieman heikompi kuin se oli Fitchin edellisen reittauksen aikaan vuonna 2018. Taustalla tässä on kasvun hidastuminen. Toinen pääsyy on puolestaan se, että rakenteellisista uudistuksista ja erityisesti sote-uudistuksesta ei ole selkeämpää tietoa, miten ja milloin ne jatkuvat.

Koiviston mukaan luottoluokittajat ovat kannustaneet Suomen valtiota jatkamaan rakenteellisia uudistuksia ja ratkomaan julkisen talouden kestävyysvajeen pitemmän aikavälin ongelmia.

Kolmen luokittajan arvio Suomesta nyt sama

Toinen luottoluokittaja, Moody's Investors Service, ei tehnyt päätöstä Suomen valtion luottoluokituksesta ennakkoon ilmoitettuna luottoluokituksen julkistamispäivänä perjantaina. Moody'sin luokitus Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle on tällä hetkellä Aa1. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Koivisto muistuttaa, että kolmen luottoluokittajan reittaus Suomen valtiolle on nyt sama. Kolmas suuri luottoluokittaja on S&P Global Ratings.

– Fitchillä oli ennen sen nyt tekemää muutosta hieman parempi arvio Suomen luottoluokituksesta kuin Moody'sillä ja S&P:llä, hän lisää.