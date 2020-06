Finanssivalvonta (Fiva) palauttaa asuntolainojen lainakaton 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnon ostajille. Fiva kertoo haluavansa tukea asuntomarkkinoiden toimintaa, kun koronakriisi on muuttanut taloustilannetta.

– Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta, sanoi johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.

Finanssiala otti päätöksen tyytyväisenä vastaan ja piti sitä hyvänä uutisena asunnon ostamista tai vaihtamista suunnitteleville. Etujärjestön pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan lainakaton nosto takaisin 90 prosenttiin on yksi niistä tärkeistä toimista, joita koronakriisin jälkeen tarvitaan työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi.

– Kun talouden jälleenrakennus alkaa, on tärkeää, että yritykset saavat joustavasti uutta työvoimaa ja työpaikkansa menettäneet voivat löytää nopeasti uutta työtä, Mattila sanoi tiedotteessa.

Asuntolainojen lainakatto on ollut 85 prosentissa vuodesta 2018. Fiva kiristi silloin vaatimusta, jotta kotitaloudet eivät velkaantuisi liikaa. Ensiasunnon ostajilla katto on ollut koko ajan 95 prosenttia. Fiva muistuttaa, että lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on edelleen asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää.

Koronakriisin vaikutukset reaalitalouteen ovat merkittävät, Fiva painottaa. Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen määrää. Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa.

Myös Finanssiala ennakoi, että työllisyys laskee ja työttömyys nousee, kun koronakriisi kevään ja syksyn mittaan leviää yhä selvemmin teollisuuteen. Kriisi on jo heijastunut asuntomarkkinoille, joilla kaupankäynti on hiljentynyt, järjestö toteaa.

Suuri velkaantuneisuus on rakenteellinen haavoittuvuus

Kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on Fivan mukaan edelleen keskeinen rahoitusjärjestelmän rakenteellinen haavoittuvuus, jonka hallintaan tulee kiinnittää pidemmällä aikavälillä huomiota. Enimmäisluototussuhteen palauttamisella tuetaan taloutta akuutissa kriisissä.

Fiva ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille lainakaton nostosta huolimatta.