Forbes: Kylie Jenneristä, 21, kaikkien aikojen nuorin omin avuin rikastunut miljardööri

Yhdysvaltalainen kosmetiikkayrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Kylie Jenner, 21, on noussut maailman kaikkien aikojen nuorimmaksi miljardööriksi, joka on hankkinut omaisuutensa itse, kertoo talouslehti Forbes.

Forbesin mukaan Jennerin omaisuudeksi on arvioitu noin miljardi dollaria. Jenner päihitti Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin, josta tuli miljardööri 23-vuotiaana.

Jenner on rikastunut kosmetiikkabrändi Kylie Cosmeticsilla, jonka hän omistaa kokonaan. Forbesin mukaan Jennerin firma on arvoltaan ainakin 900 miljoonaa dollaria. Jenner on hyödyntänyt kosmetiikkamarkkinoinnissaan muun muassa Instagramia, jossa hän kuuluu maailman seuratuimpiin ihmisiin 128 miljoonalla seuraajallaan.

Jenner kuuluu rikkaaseen julkkisperheeseen: hänen siskopuolensa on tositelevisiotähti Kim Kardashian West.