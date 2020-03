Fortum: Uniperin uusi strategia on askel oikeaan suuntaan

Saksalaisen energiayhtiö Uniperin päivitetty strategia on askel oikeaan suuntaan, kertoo Fortum . Uniper aikoo keskittyä jatkossa vesivoimaan, ydinvoimaan, puhtaaseen lämpövoimaan sekä uusiutuvaan energiaan ja puhtaaseen kaasuun.

Uniper on tuottanut energiaa kivi- ja ruskohiilellä, mutta uuden strategian mukaan yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö on kuitenkin avaamassa uuden Datteln 4 -hiilivoimalan, joka on herättänyt paljon vastustusta Saksassa.

Hiilineutraaliustavoite ei koske Venäjää. Fortumin mukaan tämä on ymmärrettävää, koska Venäjän talous ja energiasektori ovat hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, eikä tilanne todennäköisesti tule olennaisesti muuttumaan vuoteen 2035 mennessä.

Fortumista on tulossa Uniperin pääomistaja noin 70 prosentin osuudella.