Fortum hankkii enemmistön Uniperista

Energiayhtiö Fortum hankkii enemmistön saksalaisesta Uniperista , josta sillä on ollut 49,9 prosenttia jo ennestään. Fortum on nyt sopinut hankkivansa Elliottin ja Knight Vinken 20,5 prosentin omistukset noin 2,3 miljardin euron kokonaishintaan. Fortumin omistusosuus Uniperissa nousee yli 70,5 prosenttiin ja kokonaisinvestointi noin 6,2 miljardiin.

Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Fortum odottaa saavansa järjestelyn loppuun ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Fortum sanoo jo aloittaneensa keskustelut Venäjän viranomaisten kanssa ja jättäneensä ennakkoilmoituksen kaupasta maan kilpailuviranomaiselle.

Fortum ilmoittaa edellyttävänsä, että Uniperin hallintoneuvoston kokoonpano muutetaan viipymättä vastaamaan Fortumin omistusosuutta.

Aiemmin Fortum ei ole voinut lisätä Uniper-omistustaan yli 50 prosenttiin, koska Uniperin Venäjällä toimivalla tytäryhtiö Uniprolla on yhdellä voimalaitoksellaan juomaveden puhtauden valvontaan liittyvä lisenssi. Venäjän lain mukaan tällainen toiminta ei saa olla ulkomaisen valtionyhtiön kuten Fortumin hallussa.

Uniperista on määrä tehdä jatkossa Fortumin tytäryhtiö. Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella yhdistetyn yhtiön liikevaihto olisi edelliseltä 12 kuukauden jaksolta ollut yli 84 miljardia euroa, josta Fortumin osuus on reilut 5 miljardia. Henkilöstömäärä nousee yli 20 000:n, josta Uniperin osuus on lähes 12 000

Uniper-kauppa on ollut Fortumille kuoppainen taival. Yhtiön johto harasi Fortumin ostohanketta vastaan ja Fortumin on ollut vaikeaa saada keskusteluyhteyttä aikaan. Vastarinta on murentunut vähitellen ja helmikuussa yhtiöstä lähtivät toimitusjohtaja Klaus Schäfer ja talousjohtaja Christopher Delbrück. Toukokuussa Uniperista lähti vielä kaksi viimeistä vanhan johtoryhmän jäsentä.

Lundmark lupaa tuloskasvua

Osakejärjestely rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja Barclays -pankin myöntämällä rahoituksella. Fortum yhdistelee Uniperin tilinpäätökseensä tytäryhtiönä, kun järjestely on saatettu päätökseen.

– Olen tyytyväinen, että olemme tänään edenneet merkittävästi tavoitteessamme luoda johtava toimija Euroopan energiamuutokseen. Fortumin osakkeenomistajille järjestely tarkoittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua. Tässäkin järjestelyssä noudatamme investointiperiaatteitamme, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen hallittavalla riskitasolla, sanoi Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa.

Luottamuksen vahvistamiseksi Uniperin ja sen henkilöstön kanssa Fortum on päättänyt, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen. Lisäksi Fortum lupaa henkilöstölle, että yhtiö ei aio edellyttää irtisanomisia Uniperissa kaupan seurauksena tai vaatia Uniperin pääkonttorin siirtämistä pois Düsseldorfista.

– Ymmärrän hyvin Uniperin työntekijöiden viimeaikaisia huolia. Vakuutan, että Fortum aikoo olla vahva ja luotettava omistaja, joka tarjoaa Uniperille ja sen henkilöstölle monipuolisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pystymme tähän yhteistyössä ja yhdistämällä Uniperin ja Fortumin osaamiset ja resurssit, Lundmark lupasi.