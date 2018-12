Fortum lohkaisee 150 miljoonaa euroa uuteen kasvurahastoon – Uniper-ostokseen verrattuna energiayhtiön kasvuyritys-panostukset ovat kuitenkin pieniä

Energiayhtiö Fortum tekee tuntuvan satsauksen kasvurahastoon. Panostukset jäävät kuitenkin kooltaan kauaksi Fortumin isoista strategisista liikkeistä.

Fortum kertoi maanantaina, että se sitoutunut sijoittamaan 150 miljoonaa euroa uuteen itsenäiseen Valo Ventures -kasvurahastoon. Sijoitus tehdään kymmenen vuoden aikana.

Valo Ventures -kasvurahaston vetäjänä toimii Scott Tierney, yksi Google Capitalin perustajista. Fortumin ja Tierneyn yhdessä perustamaan rahastoon tulee mahdollisesti mukaan vielä muita sijoittajia. Heidän osuutensa ei voine olla kovin iso, sillä rahaston maksimikoko on 250 miljoonaa yhdysvaltain dollaria eli noin 220 miljoonaa euroa.

Kasvuyrityksiin sijoittaminen tarjoaa tuottomahdollisuuksia, mutta myös riskejä perinteiselle toimijalle. Fortum haluaa välttää näppien polttamista tekemällä sijoitustoiminnan mahdollisimman ammattimaisesti.

– Uskomme, että olemme löytäneet huippuluokan kumppanit tähän, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi maanantaina.

Valo Ventures -kasvurahaston pääomasijoitukset tehdään digitaalisiin ja skaalautuviin kasvuyrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Tulevaisuussijoituksia

Fortumissa on viime aikoina riittänyt säpinää. Sähköverkkokauppojen jäljiltä tanakan kassan päällä istuvalta Fortumilta on odotettu isoja liikkeitä, ja tuhdin siivun ostaminen energiajätti Uniperistä 3,8 miljardilla eurolla oli sellainen. Fortum on lisäksi jo ennen nyt kerrottua kasvurahastopanostusta tehnyt satsauksia muun muassa yhteistyökumppanuuksiin ja kasvuyrityksiin. Mittakaava on kuitenkin pieni Uniper-kauppoihin verrattuna.

Lundmark muistuttaa, että jo pari vuotta sitten Fortum kertoi, miten verkoista saatava raha aiotaan käyttää.

– Ykkösprioriteetti siinä on isojen investointikohteiden löytäminen niillä toimialoilla, jotka ovat jo tällä hetkellä meidän ydinosaamista. Uskomme, että sillä tavalla saamme pääoman tuottamaan mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti, Lundmark sanoi.

Lundmarkin mukaan kassavirtaa halutaan käyttää kahteen tarkoitukseen, joista toinen on kilpailukykyisen osingon maksaminen.

– Toinen on tulevaisuuteen sijoittaminen, Lundmark sanoi.