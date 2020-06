Fortum purkaa Uniperin ydinvoimaloita Ruotsissa

Fortum osallistuu saksalaisen Uniperin omistamien ydinvoimaloiden purkuprojektiin Ruotsissa. Fortum, joka tänä keväänä sai varmistettua itselleen Uniperin osake-enemmistön, voitti sopimuksen kilpailutuksessa.

Uniper purkaa neljä Oskarshamnin ja Barsebäckin yksikköä yhtä aikaa. Fortumin on määrä purkaa laitoksista turbiinin apujärjestelmät, syöttövesijärjestelmät ja välitulistimet. Työn on määrä valmistua kesällä 2021.

Purettavat yksiköt on jo poistettu käytöstä, Barsebäckin reaktorit jo yli kymmenen vuotta sitten. Oskarshamniin jää vielä toimiva kolmosreaktori.

Tämän vuoden aikana on tarkoitus sulkea kaksi yksikköä Ringhalsissa. Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys ydinvoimasta vuonna 1980, jonka myötä päätettiin, että ydinvoimasta luovuttaisiin kokonaan vuoteen 2010 mennessä. Aikataulua on kuitenkin venytetty ja ydinvoimaloita uudistamalla osa niistä on saanut jatkoaikaa aina 2040-luvulle asti. Ruotsin 1970-luvulla rakennetut ydinvoimalat tuottavat maan sähköstä noin kolmanneksen, kertoo maan energiateollisuus.

Fortumilla on uuden sopimuksen myötä käytöstäpoistohankkeita sekä Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa Fortum purkaa Otaniemessä sijaitsevan VTT:n tutkimusreaktorin.

– Se työ on suunnitteluvaiheessa. Purkutyöt alkavat 2022, kertoi Fortumin ydinpurkutöistä vastaava johtaja Anni Jaarinen STT:lle.