Fortum saanut kolmanneksen liikevoitostaan Venäjältä

Energiayhtiö Fortum on kertonut, että se aikoo käynnistää oikeustoimet yritystä koskevien virheellisten tietojen julkaisusta Venäjällä. Viestintäjohtaja Pauliina Vuosion mukaan oikeustoimien tarkemmasta sisällöstä tai aikataulusta ei ole vielä tietoa.

– Oikeusprosessi tulee kestämään vähintään kuukausia, hän arvioi STT:lle tiistaina.

Fortumilta kerrotaan, että yhtiö ei kommentoi keskeisiä markkinoita tai liiketoimintoja ennen ensi viikon torstain tulosjulkistusta.

– Aiemmin olemme todenneet, että Venäjä on ollut meille sillä tavalla ennakoitava toimintaympäristö, että kaikki sopimukset, mitä on tehty valtion kanssa esimerkiksi kapasiteettimaksuista ja muista, ovat toteutuneet aivan sovitusti. Esimerkiksi valuuttakurssien vaihteluita yhtiö ei voi ennakoida, Vuosio sanoo.

Osakekurssi pysynyt rauhallisena

Fortumin toiminnan kokoluokka Venäjällä nousi merkittävästi kymmenen vuotta sitten, sanoo Fortumia seuraava osaketutkimusjohtaja Henri Parkkinen OP Financial Groupista.

Taustalla on maan sähkömarkkinoiden reformi, joka mahdollisti länsimaisten yhtiöiden toiminnan Venäjällä.

– Toimintakehikko on ollut aika lailla sellainen, kun kuviteltiin. Markkina on vapautunut ja kapasiteettimaksuja on sieltä saatu. Ainoa, mikä on jäänyt toteutumatta, on sähkön hinnan nousu ennakoidulle tasolle, Parkkinen kuvailee.

Fortum on tehnyt ostotarjouksen energiayhtiö Uniperistä. Kauppa vaatii vielä Venäjän viranomaisten hyväksynnän.

Parkkisen mukaan hänellä ei ole edellytyksiä arvioida, mitä Venäjällä seuraavaksi tapahtuu.

– Jos toimintaedellytykset heikkenevät, niin onhan se Fortumille iso asia. Viime vuonna yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta reilu kolmannes tuli Venäjältä. Myös Uniperillä on merkittävät tuotantolaitokset Venäjällä ja oston kautta Fortumin sidos Venäjään ja sen markkinoiden kehitykseen on entisestään lisääntynyt, Parkkinen sanoo.

Parkkisen mukaan markkinat eivät ole ainakaan toistaiseksi reagoineet hermostuneesti Venäjän Fortum-kohuun.

– Aika rauhallisesti tuo osakekurssi on mennyt, se kertoo osaltaan markkinoiden reaktioista.