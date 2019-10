Fortumin Lundmark uskoo Uniperin Venäjä-ongelman ratkeavan –Fortum nostaa osuutensa yhtiöstä yli 70 prosentin ja vaatii enemmistöä hallintoneuvostoon

Energiayhtiö Fortumin pitkä marssi ottaa Uniper hallintaansa teki reippaan spurtin eteenpäin tiistaina, kun Fortum ilmoitti nostavansa omistusosuutensa saksalaisessa energiajätissä 70,5 prosenttiin. Fortum ostaa Elliottin ja Knight Vinken 20,5 prosentin omistukset noin 2,3 miljardin euron kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan kyseessä on tärkeä edistysaskel, jolla toivotaan viimein löytyvän ratkaisu kaksi vuotta kestäneeseen lukkiintuneeseen tilanteeseen. Vaikka Fortum on omistanut Uniperistä vajaan puolikkaan jo pitkään, ei yhtiöiden johtojen välillä ole saatu aikaan toimivaa keskusteluyhteyttä tai yhteistä näkemystä strategiasta.

– Neuvottelut ovat jatkuneet jo yli vuoden, mutta edistystä ei ole tapahtunut läheskään riittävästi. Uskomme, että tilanne muuttuu nyt, Lundmark sanoi puhelinkonferenssissa.

Lundmarkin mukaan Fortum näkee Uniperilla tärkeän roolin Euroopan siirtymässä kohti puhtaampaa energiantuotantoa. Uniperin kaasuliiketoimintaa tarvitaan, kun Saksa irtautuu ensin ydinvoimasta ja muu Eurooppaa pyrkii pois hiilestä kohti uusiutuvaa energiaa.

Tähän asti Fortum ei ole voinut kasvattaa osuutta yli 50 prosentin johtuen Venäjän lainsäädännöstä. Uniperin tytäryhtiö Uniprolla on yhdellä venäläisellä voimalaitoksella juomaveden puhtauden valvontaan liittyvä lisenssi. Venäjällä tällainen toiminta ei saa olla ulkomaisen valtionyhtiön hallussa.

Lundmark sanoi, ettei Fortum olisi lähtenyt hankkimaan lisäomistusta Uniperissa, ellei ratkaisun löytymiseen tähän pulmaan olisi luottamusta. Asiasta on jo käyty keskusteluja Venäjän viranomaisten kanssa.

– Emme halua ennalta arvioida Venäjän viranomaisten päätöstä. Uskomme, että syy tähän 50 prosentin rajoitukseen on varsin tekninen. Se on täysin epärelevantti suhteessa koko liiketoiminnan kokoon.

Venäjän viranomaisten hyväksyntää odotetaan ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hyväksyntä on saatava myös Yhdysvalloissa.

Kahden vuoden rauhoitusaika

Uniper-kauppa on ollut Fortumille kuoppainen taival siitä lähtien kun sitä alettiin tehdä vuonna 2017. Uniperin johto harasi kaikin voimin Fortumin ostohanketta vastaan ja myös yhtiön henkilöstö on suhtautunut uuteen omistajaan epäillen. Vastarinta yhtiön johdossa on murentunut vähitellen ja helmikuussa yhtiöstä lähtivät toimitusjohtaja Klaus Schäfer ja talousjohtaja Christopher Delbrück. Toukokuussa Uniperista lähti vielä kaksi viimeistä vanhan johtoryhmän jäsentä.

Uniperin henkilökunta on pelännyt, että yhtiö voi joutua pilkottavaksi, jos kauppa osoittautuu Fortumille liian suureksi palaksi niellä.

Luottamuksen vahvistamiseksi Uniperin ja sen henkilöstön kanssa Fortum ilmoittaa, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ainakaan seuraavaan kahteen vuoteen.

Lisäksi Fortum lupaa, että yhtiö ei aio edellyttää irtisanomisia Uniperissa kaupan seurauksena tai vaatia pääkonttorin siirtämistä pois Düsseldorfista.

– Ymmärrän hyvin Uniperin työntekijöiden viimeaikaisia huolia. Vakuutan, että Fortum aikoo olla vahva ja luotettava omistaja, joka tarjoaa Uniperille ja sen henkilöstölle monipuolisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pystymme tähän yhteistyössä ja yhdistämällä Uniperin ja Fortumin osaamiset ja resurssit, Lundmark lupasi.

Hallintoneuvostoon lisää fortumilaisia

Fortum ilmoittaa edellyttävänsä, että Uniperin hallintoneuvoston kokoonpano muutetaan viipymättä vastaamaan Fortumin omistusosuutta. Nyt Fortumilla on suuresta omistusosuudestaan huolimatta ollut vain yksi paikka 12 jäsenen hallintoneuvostossa, joka on toimitusjohtajan yläpuolella.

Neuvoston paikoista kuusi kuuluu työntekijöiden edustajille. Lundmark totesi, että Fortum ei puutu näihin, mutta haluaa kasvattaa edustustaan kuuden muun paikan osalta. Tämä vaatii sopimusta Uniperin johdon kanssa, koska muuten hallintoneuvoston toimikausi päättyy vasta 2022.

Uniperista on määrä tehdä tulevaisuudessa Fortumin tytäryhtiö. Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella yhdistetyn yhtiön liikevaihto olisi edelliseltä 12 kuukauden jaksolta ollut yli 84 miljardia euroa. Fortum on tässä selvästi pienempi kumppani, sillä sen liikevaihto on vain reilut 5 miljardia. Henkilöstömäärä nousee yli 20 000:n, josta Uniperin osuus on lähes 12 000.

Osakejärjestely rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja Barclays -pankin myöntämällä rahoituksella. Fortum yhdistelee Uniperin tilinpäätökseensä tytäryhtiönä, kun järjestely on saatettu päätökseen.

Greenpeace vaatii Fortumilta ilmastovastuuta

Ympäristöjärjestö Greenpeace kommentoi Uniper-hankintaa vaatimalla Fortumia kantamaan vastuunsa ilmastokriisin ehkäisemiseksi. Järjestö tuomitsee Uniperin aikeen haastaa Hollanti välimiesoikeuteen maan kaavailemasta kivihiilikiellosta ja vaatii Fortumia käyttämään valtaansa estääkseen sen.

Greenpeace huomauttaa, että Uniper on yksi Euroopan saastuttavimmista yrityksistä, jonka vuositason päästöt ovat korkeammat kuin koko Suomen. Uniperin energiantuotannosta noin kolmannes on kivihiiltä.

– On käsittämätöntä, että energiamurroksen airuena esiintyvän Fortumin tytäryhtiö ja vastuullisuudesta julkisuudessa puhuva Pekka Lundmark aikovat jarruttaa ilmastotoimia Euroopassa haastamalla hiilestä luopuvia maita oikeuteen, sanoi Greenpeace Suomen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen tiedotteessa.