Fortumin ostama Uniper tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2035

Saksalainen energiayhtiö Uniper asettaa tavoitteeksi tehdä energiantuotannostaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö kertoi tilinpäätöksensä yhteydessä aikovansa vähentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä asteittain siihen asti.

– Muutoksemme ilmastoystävällisemmäksi yhtiöksi etenee hyvin ja olemme asettaneet strategisen kurssin nopeuttaa hiilestä irtautumista, kuvasi toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck tiedotteessa.

Uniperin osake-enemmistö on siirtymässä Fortumille , joka sai äskettäin Venäjältä viimeisen tarvittavan hyväksynnän nostaa omistusosuutensa 70,5 prosenttiin. Uniper on Saksassa ympäristöaktivistien hampaissa, koska se on ilmastopuheistaan huolimatta aikeissa avata uuden suuren Datteln 4 -hiilivoimalan ja käyttää sitä vuoteen 2038 asti.

Schierenbeckin mukaan Uniper aikoo sijoittaa yli 1,2 miljardia euroa hiilidioksidipäästöjä vähentäviin hankkeisiin. Lisäksi yhtiö ottaa käyttöön uudet investointikriteerit, jotka määräävät, että kaikkien uusien sijoitusten tulee osaltaan edistää yhtiön tavoitetta pienentää hiilijalanjälkeä. Luvassa on investointeja muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaan.

Uniper ilmoitti samalla, että yhtiön tulos ennen veroja oli 863 miljoonaa euroa, samaa tasoa kuin edellisvuoden 865 miljoonaa. Yhtiö aikoo kasvattaa osinkoaan 28 prosentilla.

Fortum ilmoitti panneensa merkille Uniperin strategiapäivityksen ja tuloksen, mutta ei ryhtynyt vielä arvioimaan sitä.

– Fortum analysoi huolellisesti Uniperin päivitettyä strategiaa ja tulosta ja kommentoi niitä muutaman päivän kuluessa, yhtiö ilmoitti tiedotteessaan.