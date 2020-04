G20-maat lupaavat vakautta öljymarkkinoille, mutta eivät sopineet tuotannon leikkauksista

G20-maiden energiaministerit ovat sopineet yhteistyöstä varmistaakseen öljymarkkinoiden vakauden.

Saudi-Arabian isännöimän virtuaalihuippukokouksen loppulausunnossa ei kuitenkaan ollut mainintaa öljyntuotannon vähentämisestä.

Perjantaina öljynviejämaiden järjestö Opec liittolaisineen ilmoitti päässeensä sopuun öljyntuotannon laskemiseksi. Sopimuksen mukaan tuotantoa on määrä vähentää yhteensä kymmenen miljoonaa tynnyriä päivässä touko-kesäkuussa. Opecin kokoukseen osallistuneista maista vain Meksiko jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle.

Meksikolta vaadittiin 400 000 tynnyrin tuotantoleikkauksia päivässä, mutta maa suostui vain 100 000 tynnyrin leikkaukseen. Meksiko pääsi kuitenkin Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen, jossa Yhdysvallat vähentää omaa tuotantoaan 250 000 tynnyrillä kompensaationa Meksikolle.

Opecin sopimukselle odotettiin jatkoa G20-maiden energiaministerien kokouksesta, mutta konkreettisia sitoumuksia ei saatu.

– Sitoudumme varmistamaan, että energiasektori antaa täyden panoksena covid-19:n voittamiseen ja sitä seuraavan maailmantalouden toipumisen tukemiseen, kokouksen lausunnossa sanottiin.

– Sitoudumme kaikkiin tarvittaviin ja välittömiin toimiin, joita tarvitaan energiamarkkinoiden vakauden varmistamiseksi.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin koronaviruspandemian sekä Saudi-Arabian ja Venäjän välisen hintasodan takia. Maat lisäsivät talvella tuotantoaan, mikä alensi öljyn hintaa jo ennen pandemian aiheuttamaa kysynnän romahtamista. Hinta on käynyt alimmalla tasollaan sitten vuoden 2002. Tuotannon leikkaamisen tarkoituksena on hillitä hinnan laskua.

Opecin on määrä arvioida tilannetta ja sovittujen leikkausten vaikutuksia kokouksessa 10. kesäkuuta.