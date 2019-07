Gofore haluaa kasvaa Jyväskylässä yli sadan ihmisen työllistäjäksi – yhtiölle saneerataan isot tilat Jyväskeskukseen

Muutama Jyväskylään tai muualle Keski-Suomeen toimintojaan laajentanut yritys on viime vuosina kertonut tavoittelevansa sadan työntekijän palkkaamista alueella.

Harvemmin puheet pitävät, mutta digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayrityksen Goforen paikallisjohtaja Jarkko Tuomala vakuuttaa, että tavoite sadasta työntekijästä Jyväskylässä ei ole muuttunut, vaikka yhtiö ei päässyt siihen luvatussa kahdessa vuodessa.

Nyt Goforella on Jyväskylässä 2,5 vuoden jälkeen hieman alle 30 työntekijää. Elokuussa aloittaa puolenkymmentä uutta ja loppuvuoden aikana iso joukko lisää, jos yhtiö onnistuu rekrytoinneissaan. Avoinna on runsaasti työpaikkoja.

– Meillä on tarve kymmenille uusille työntekijöille Jyväskylässä, hän kertoo.

Tuomalan mukaan työntekijöitä ei ole tarjolla riittävästi, minkä vuoksi Gofore on hakenut väkeä uudella tavalla.

Se muun muassa houkuttelee kerralla tiimejä, jollaisia voi syntyä esimerkiksi samaa alaa opiskelleista kaveruksista. Vaikka yritys auttaa asiakkaitaan digitalisaatiossa, työpaikoista on kerrottu muuallakin kuin verkossa. Yhtiö tavoittelee myös alanvaihtajia.

– Tiimihakemuksia on tullut jonkin verran, Tuomala kertoo.

Digiyritykset haalivat osaajia myös toisilta yrityksiltä. Tuomala ei pidä ilmiötä hyvänä.

– Ei ole kuitenkaan kovin kestävää kehitystä, jos palkkoja nostetaan ja samat ihmiset kiertävät yhtiöstä toiseen, hän arvostelee.

Gofore hakee lisää työntekijöitä myös laajentamalla alihankintaa.

Yritys aikoo myös lisätä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.

Gofore palkittiin vuonna 2017 Euroopan toiseksi parhaana työpaikkana Great Place to Work -kilpailussa.

– Tavoitteemme on olla hyvä työpaikka kaikille. Onnistumisemme mitataan kuitenkin siinä, miten asiakkaamme menestyvät, Tuomala linjaa.

Goforen liikevaihdosta tuli viime vuonna noin 60 prosenttia asiakastoimeksiannoista, joissa yhtiö itse oli tietojärjestelmiä toteuttavassa roolissa.

Uskottavuutta Tuomalan kasvupuheille tuo se, että yrityksen Jyväskylän-toimisto muuttaa Lutakosta ydinkeskustaan ensi vuoden kevättalvella. Sille aletaan kesälomien jälkeen rakentaa tiloja kauppakeskus Jyväskeskukseen. Hankkeen hinta on miljoonaluokkaa.

Noin tuhannen neliön tilat ovat yli kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna. Ne sijoittuvat Jyväskeskuksen kolmanteen kerrokseen New Yorkerin myymälän yläpuolelle.

– Siellä onnistuu tavoitteemme sadasta ihmisestä Jyväskylässä, sillä osa työstämme tehdään asiakkaiden luona, hän kertoo.

Tuomalan mukaan tilojen vuokraamisella Jyväskeskuksesta yritys haluaa myös kantaa vastuuta Jyväskylän keskustasta, jossa on paljon tyhjiä tiloja

– Haluamme näyttää esimerkkiä ja pitää kaupungin keskustan elävänä, hän sanoo.

Kaupungin keskustassa on menossa muutenkin iso muutos, jossa kauppojen entisiä tiloja on saneerattu uuden ajan työpaikkatiloiksi. Esimerkiksi Anttilan tavaratalon toinen kerros on saneerattu Crazy Town -yrittäjäyhteisölle.

Jyväskylä on saamassa Goforessa aiempaa isomman roolin. Yhtiöllä ei ollut paikallista vetäjää ennen kuin Tuomala aloitti paikallisjohtajana huhtikuun alussa.

Jyväskylässä yhtiön suurin asiakasryhmä ovat julkiset toimijat.

– Nyt haemme lisää paikallisia yritysasiakkaita esimerkiksi teollisuudesta ja energia-alalta, Tuomala kertoo.

Koko Suomessa Goforen asiakkaita ovat muun muassa ABB, Alma Media, MTV ja VR.