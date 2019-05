Grüne Woche -messut toivat keskisuomalaisfirmoille lisää uskoa tuotteisiinsa

Seitsemän keskisuomalaista elintarvikealan yritystä osallistui alkuvuodesta saksalaisille Grüne Woche -suurmessuille. Kuluttajamessut olivat yrityksille aitiopaikka esitellä tuotteitaan ja saada asiakaspalautetta uudelta markkina-alueelta, sillä tapahtuma keräsi 400 000 kävijää.

Monelle yritykselle messukokemus oli ensimmäinen jalkautuminen kansainvälisille markkinoille, osalla oli taas pitempi historia vientiponnisteluista.

Yhdenkään yrityksen ei silti tarvinnut lähteä Saksaan aivan kylmiltään vaan sparrausta tuli Jyväskylän ammattikorkeakoulun IGW2019 yritysryhmähankkeen työpajoissa.

Lisäksi keskisuomalaisille elintarvikeyrityksille on järjestetty vientityöpajoja Vientivalmiuksien kehittäminen Saksan markkinoille – Grüne Woche IGW2019 -aktivointihankkeessa.

– Kaksi yritysryhmää sai maaseuturahoituksen yritysryhmän kehittämisavustusta. Messuille osallistumisen lisäksi yritykset pystyivät teettämään kotisivuja ja kääntämään materiaaleja saksaksi ja englanniksi. Myös pakkauksia muokattiin Saksaan sopiviksi, kertoo yritysryhmän projektipäällikkö Suvi-Tuulia Leinonen.

– Yritysten yhteisissä työpajoissa käytiin läpi Saksan markkinoita sekä pakkausten merkitystä viestinnän tukena. Yritykset saivat myös yrityskohtaista asiantuntija-apua.

Lihasäilykkeitä valmistavan Säilyke Herttua Oy:n toimitusjohtaja Mikko Somiska piti messukokemusta antoisana. Hän sai messujen aikana toistakymmentä käyntikorttia paikallisilta jälleenmyyjiltä ja yritykset kontaktoitiin Suomeen palattua.

– Yhden ison saksalaisfirman kanssa olemme jatkaneet neuvotteluja. He haluaisivat mahdollisesti teettää omalla private labelilla poro- ja hirvisäilykkeitä, Somiska kertoo.

Projektipäällikkö Sanna Ojalan mukaan messukokemus vahvisti, että keskisuomalaisyritysten ja mukana olleiden viiden muun yrityksen tuotteet ovat kunnossa.

– Osa sai tuotteita myyntiin Little Finland -verkkokauppaan ja pieniä eriä on lähtenyt saksalaisiin premiumtason kauppoihin. Myös isolta saksalaiselta CITTI-vähittäiskauppaketjulta on tullut kyselyjä ja varsinaissuomalainen Birkkalan tila on saanut tuotteita KaDeWe-premiumtavarataloon.

Suvi-Tuulia Leinosen mielestä messukokemuksen keskeinen hyöty oli yrittäjien mahdollisuus verkostoitua toisten pienyrittäjien kanssa.

– Porukka hitsautui hyvin yhteen. Suunnitteilla on keskisuomalainen lahjakori. Yrityksiä kiinnostavat myös innovatiiviset pakkausmateriaalit.

Ojalan mukaan yritysten kannattaisi harkita yhteisiä vienti­avauksia, joissa jo tunnetumman brändin kyljessä ulkomaille pääsisi myös sopivia sisartuotteita.

IGW2019-hanke päättyy syksyllä, mutta sitä ennen pidetään päätöstyöpaja 26.9. Siellä vielä puidaan vientikuvioita.

Työpaja on avoin kaikille viennistä kiinnostuneille elintarvikealan yrityksille. Mukaan voi tulla myös matkailualan yrityksiä, jotka haluavat löytää lisää asiakkaita ulkomailta.

Syksyllä valmistuu julkaisu, jossa kootaan yhteen Grüne Woche -kokemuksen anti. Julkaisussa avataan myös, millaisia steppejä viennin aloittamiseen liittyy.