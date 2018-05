HS: Linda Line aikoo jatkaa liikennöintiä tänä kesänä

Linda Line -laivayhtiön toimitusjohtajan Enn Rohulan mukaan yhtiö aikoo jatkaa liikennöintiä Tallinnan ja Helsingin välillä tänä kesänä, kertoi Helsingin Sanomat sunnuntaina. Linda Linen emoyhtiö on julistettu konkurssiin.

Konkurssiin hakeutunut Linda Line Shipping -yhtiö omisti Lindaliini -yhtiön, joka liikennöi nopeita katamaraaniyhteyksiä Helsingin ja Tallinnan välillä Linda Line -nimen alla. Linda Line ei ole liikennöinyt marraskuun jälkeen.

Rohula kertoi HS:lle, että yhtiö aikoo hankkia nopean laivan, joka kulkee väliä puolessa tunnissa. Rohula sanoo, että hän on jo sopinut uuden yksirunkoisen aluksen hinnasta ja alus on täyttänyt nopeusvaatimukset. Sopimus on määrä saada valmiiksi viikon aikana.

Yhtiön tarkoituksena on Rohulan mukaan ostaa toinenkin nopea laiva, katamaraani, ensi vuoden alussa.