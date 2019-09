HS: Suomen rikkaimpiin kuuluvat kertovat ajatuksiaan köyhistä – "Oma-aloitteisuus on niillä ihmisillä nolla"

Suomen tulohuipulle on kasautunut kaunaa muistuttavaa ärtymystä, kertoo Helsingin Sanomat tuoreeseen tutkimukseen viitaten.

Professori Anu Kantola ja akatemiatutkija Hanna Kuusela tekivät tutkimuksen, jossa 90 varakasta suomalaista sai puhua suoraan ja nimettöminä. Tutkimustulokset julkaistaan ensi viikolla ilmestyvässä kirjassa Huipputuloiset – Suomen rikkain promille.

Tutkimuksen mukaan huipputuloiset kokevat pessimismiä ja turhautuneisuutta, jotka kohdistuvat köyhiin.

Toisaalta huipputuloiset puhuvat paljon isänmaallisuudestaan ja suurin osa heistä myös korostaa, että heidän elämänsä on varsin arkista. Perinnön kautta rikastuneet näkevät itsensä huolenpitäjinä, jotka kantavat vastuuta omasta suvustaan ja koko kansantaloudesta.

Kovimmat asenteet itse omaisuutensa luoneilla

Kovimmat asenteet pienituloisia kohtaan on vaurastuneilla yrittäjillä, jotka ovat luoneet omaisuutensa itse.

– Sosiaalietuuksia ajaisin voimakkaasti alas. Varsinkin alussa se on aika tylyä ja kovaa, mutta kun ihmiset alkavat tehdä töitä, niin siitä se lähtisi sitten, yksi haastatelluista sanoo.

– Me on kyllä kokeiltu joskus jotain tukityöllistettyä tai tällaista, sellaisia henkilöitä, ja todettu, että me ei haluta niiden kanssa olla, koska oma-aloitteisuus on niillä ihmisillä nolla, ja osaamiset on tosi surkeita, ei meillä ole sellaisille ihmisille (mitään). Ei niitä voi käyttää edes ajoradan kunnostustyössä, sanoo eräs pikkukaupungissa asuva teknologia-alan yrittäjä.

Yritysjohtajat uskovat, että Suomessa kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä ja että pienituloisuus on merkki yrittämisen puutteesta. Haastatteluissa käy kuitenkin ilmi, että enemmistö johtajista on perhetaustaltaan ylemmästä keskiluokasta.

Tutkimuksen perusteella huipputuloiset suhtautuvat kielteisesti verotuksen progressiivisuuteen ja perintöverotukseen.

Tutkijat summaavat, että monet huipputuloiset näyttävät haluavan eroon pohjoismaisen mallin peruspiirteistä, kaikille yhtäläisistä palveluista ja oikeuksista, jotka ovat mahdollistaneet sosiaalisen liikkuvuuden.