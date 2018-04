Hallitus päätti nostaa työasuntovähennystä – Verohallinto: Vähennyksen saajista suurin osa keski- ja suurituloisia

Työasuntovähennysten saajat ovat suurimmaksi osaksi keski- ja suurituloisia, ilmenee Verohallinnon viimeisimmästä tilastosta.

Vuodelta 2016 olevien tietojen mukaan eniten työasuntovähennyksen saajia oli tuloluokassa 35 000 – 54 999 euroa vuodessa, jossa vähennystä käytti hyväksi 3 452 henkilöä. Kaikkiaan työasuntovähennystä sai 10 076 henkilöä.

Huomattavan paljon työasuntovähennystä käyttivät hyväksi myös yli 55 000 euroa ansaitsevat henkilöt. Sen sijaan alle 25 000 euroa ansaitsevista työasuntovähennystä sai vain 1 437 henkilöä.

– Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on työasuntovähennys, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen.

Tämä johtuu Kalluisen mukaan siitä, että työasuntovähennys tehdään verotettavasta tulosta eikä maksettavista veroista.

Hallitus on päättänyt nostaa työasuntovähennyksen 250 eurosta 450 euroon. Tavoitteena on lisätä työllisyyttä edistämällä työvoiman liikkuvuutta, kun töitä ei ole tarjolla omalla paikkakunnalla, mutta muualla on.

Kalluinen ottaa esimerkiksi potkut saaneen kotkalaisen ahtaajan, joka saa töitä Vuosaaren satamasta Helsingissä.

Hänen nettotulonsa kasvavat yli 1 000 euroa vuodessa verojen ja työasunnon vuokran jälkeen, kun vähennys nousee 250 eurosta 450 euroon. Vuokraksi on oletettu 500 euroa kuukaudessa.