Hannikaisenkadun ABC-automaattiasema uudistettiin Jyväskylässä

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut Hannikaisenkadun ABC-automaattiaseman Jyväskylän keskustassa.

Elokuun aikana on uusittu jakelumittarit, maksupäätteet ja aseman ilme. Lisäksi automaattiaseman valaistus on vaihdettu energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä mittarikentän ympäristöturvallisuutta on parannettu. Uudistettu automaattiasema saatiin käyttöön perjantaina.

Hannikaisenkadun ABC-automaattiasemalla on kaksi tankkauspaikkaa ja myynnissä neljä polttonestelaatua.

Osuuskauppa Keskimaalla on yhteensä seitsemän ABC-liikennemyymälää ja 27 automaattiasemaa Keski-Suomen alueella. Tämän vuoden aikana Keskimaa on uudistanut Jyväskylän alueella ABC Keljon automaattiaseman sekä viime vuoden lopulla ABC Savelan automaattiaseman.