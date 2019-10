Hansatapaamiseen Luxemburgissa osallistunut Lintilä: Suomi ei ole ottamassa ryhmään etäisyyttä

Suomi ei ole ottamassa etäisyyttä Hansamaiden yhteistyöhön EU-asioissa, sanoo valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.).

Suomen asemoitumisesta on käyty keskustelua, koska sosiaalidemokraateissa liittoutuminen on herättänyt epäilyksiä. Muun muassa entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) on pitänyt Hansamaiden liittoa virheenä, koska tapana ei ole ollut luoda EU:n sisälle blokkeja. Ranskassa yhteistyötä onkin kritisoitu.

Talouskuria painottavassa ryhmässä ovat vaihtelevasti olleet mukana ainakin Ruotsi, Tanska, Hollanti, Baltian maat ja Irlanti.

Euromaiden valtiovarainministerien kokoukseen Luxemburgissa osallistunut Lintilä sanoo, että mukana kannattaa olla. Hallituksen sisällä ei ole hänen mukaansa tehty mitään päätöstä siitä, että Hansayhteistyöhön ei osallistuttaisi.

– Siellä on aika samanmielisiä ja samantyylisiä maita. Meillä pitää olla erittäin hyvä yhteistyö ja kontaktit koko ajan muihinkin, erityisesti isoihin EU-maihin, Lintilä sanoi Luxemburgissa.

Hansamaat ovat perinteisesti tavanneet juuri euromaiden kokousten alla. Lintilä oli paikalla tapaamisessa myös keskiviikkona, mutta vain euroryhmän kokousta käsitelleen osuuden. EU-puheenjohtajamaalta edellytetään tasapuolisuutta, minkä takia Lintilä jätti huoneen, kun puhe siirtyi koko EU:n asioihin.

Eurobudjetista haetaan ratkaisuja

Valtiovarainministerit yrittävät päästä tänään sopuun euroalueen budjetista.

Kesäkuussa asian tiimoilta istuttiin pikkutunneille, ja Lintilä odotti pitkää kokousta myös nyt.

– Tänään olisi tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen niin rahoituksesta kuin jaosta. Meidän on pakko päästä eteenpäin, jotta pääsemme tekemään kehystä, Lintilä sanoo ja viittaa koko EU:n budjettiin, jota Suomi on valmistelemassa.

Euroalueen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä pikkubudjetti on osa EU:n monivuotista rahoituskehystä. Suomi puheenjohtajamaana on syksyn aikana laittamassa paperille sen ensimmäisiä numeroita.

Euromaiden valtiovarainministerit pääsivät kesäkuussa osittain sopuun euroalueen budjetin perustamisesta, mutta auki jäi, miten hanke rahoitetaan.

Rahaa ohjataan ainakin normaalista EU:n budjetista. Sen lisäksi Ranska on ajanut sitä, että budjetille hankittaisiin lisämuskeleita jäsenmailta erillisellä sopimuksella.

Suomi on Lintilän mukaan valmis hyväksymään lisärahoituksen hankkimisen vain, jos se on aidosti vapaaehtoista.