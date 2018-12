Harvia osti yhdysvaltalaisen saunayhtiön liiketoiminnan

Kiuas- ja saunayhtiö Harvia Oyj vahvistaa asemaansa Yhdysvalloissa. Se ostaa Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan.

Almost Heaven Saunas on yksi Yhdysvaltain johtavista sauna- ja spa-tuotteisiin erikoistuneista yrityksistä. Yrityskaupalla Harvia mahdollistaa paremman ja laajemman palvelun Harvian Pohjois-Amerikan asiakkaille.

Almost Heaven Saunas on perustettu vuonna 1978 ja se on ollut nykyisen omistajansa omistuksessa vuodesta 2007. Yhtiö on viime vuosina kasvanut nopeasti. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 3,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja vuonna 2017 noin 9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Yrityksen päätuotteet ovat Yhdysvalloissa valmistetut edullisemman hintaluokan ulko- ja sisäsaunat. Harvian Pohjois-Amerikan liikevaihto vuonna 2017 oli noin kolme miljoonaa euroa, mistä noin puolet tuli Almost Heaven Saunan kautta.

Harvian tiedotteen mukaan Almost Heaven Saunan nopea kasvu on tapahtunut kannattavuuden kustannuksella, ja kahden viime vuoden aikana käyttökate on ollut negatiivinen. Kehitystoimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi alkavat välittömästi, kun kauppa on saatu päätökseen. Tärkeitä toimenpiteitä ovat kannattamattomien tuotteiden lopettaminen, malliston uudistaminen ja hankinnan kehittäminen.

Almost Heaven Saunalla on myyntikonttori Hollandissa, Michiganissa ja tuotantolaitos Renickissä, Länsi-Virginiassa. Almost Heaven Saunan palveluksessa on noin 40 henkilöä, jotka siirtyvät Harvia-konsernin palvelukseen.

– Almost Heaven Saunan hankinta on merkittävä askel Pohjois-Amerikan liiketoimintamme kehittämisessä. Almost Heaven Sauna on ollut Harvian asiakas vuodesta 2013 lähtien, Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoo.

– Jatkamme Almost Heaven Saunan liiketoimintaa, minkä lisäksi rakennamme sen pohjalle paremman palvelun ja laajemman valikoiman Harvian muille Pohjois-Amerikan jakelijoille. Renick tarjoaa mahdollisuuden perustaa Harvian tuotteiden varasto Pohjois-Amerikkaan. Oma paikallinen varasto helpottaa ennen kaikkea laajemman valikoiman saatavuutta ja parantaa Harvian asiakaspalvelukykyä sekä nopeutta kaikille Pohjois-Amerikan asiakkaille, Pajuharju jatkaa.

Almost Heaven Saunan toimitusjohtaja ja omistaja Rick Mouw jatkaa Harvian palveluksessa konsulttina ja tukee Harviaa Almost Heaven Saunan liiketoiminnan haltuunotossa ja asiakassuhteiden hoidossa.

Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen viimeistään tammikuussa 2019. Velaton kauppahinta on noin neljä miljoonaa euroa, ja Harvia rahoittaa sen ottamalla vastattavakseen kohdeyrityksen velkoja sekä kassavaroistaan. Kaupalla ei ole vaikutusta Harvian pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.