Hello Kittyn omistaja sai EU:lta kilpailusakot

EU-komissio on määrännyt Hello Kitty -tuotemerkin omistavalle japanilaiselle Sanriolle 6,2 miljoonan euron kilpailusakot. Syynä on se, että yhtiö on laittomasti estänyt jälleenmyyjiä myymästä kissahahmon logolla varustettuja tuotteita toisiin EU-maihin.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin mukaan päätös vahvistaa, etteivät lisenssituotteiden omistajat voi estää kuluttajia hakemasta edullisempia hintoja tekemällä ostoksia toisissa EU-maissa.

– Kuluttajat voivat jatkossa hyötyä yhdestä EU:n sisämarkkinoiden tärkeimmistä eduista ja etsiä parasta hintaa koko EU:ssa, olivat he sitten ostamassa Hello Kitty -mukia tai Chococat-leluja, Vestager julisti.

Sanrio omistaa ja lisensoi myös monia muita suosittuja hahmoja. Yhtiö omistaa kissahahmonsa lisäksi myös Chococatin, My Melodyn, Little Twin Stars -hahmot, Keroppin ja brittiläisiin lastenkirjoihin perustuvat Mr. Men -hahmot.

Komission selvityksessä ilmeni, että Sanrio kielsi jälleenmyyjiä myymästä lisenssituotteita oman toiminta-alueensa ulkopuolella ja lopetti tuotteiden myymisen, jos havaitsi jälleenmyyjien rikkoneen kieltoa vastaan. Komissio kovistelee samasta syystä myös urheiluvaatevalmistajaa Nike ja elokuvayhtiötä Universal Studios .

Hello Kitty -tuotteet ovat olleet markkinoilla vuodesta 1974 ja nousseet maailmanlaajuiseen suosioon. Suuttoman rusettipäisen kissan kuvalla varustettuja tuotteita myydään 130 maassa. Tuotteita on tarjolla yli 50 000 erilaista.