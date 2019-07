Helsingin laiton bussituki ei vaikuta Jyväskylän seudulla – Koiviston Auton konsernijohtaja: "Tietysti valitamme Euroopan unionin tuomioistuimeen"

Euroopan komission mukaan Helsingin Bussiliikenne (Helb) on saanut vuosina 2002–2012 laitonta tukea Helsingin kaupungilta. Komissio on määrännyt myönnetyt tuet perittäväksi korkoineen, ja niiden suuruus on 54,2 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenteen omisti ennen Helsingin kaupunki, mutta omistus siirtyi Koiviston Auto -konsernille vuonna 2015.

Koiviston Auton konsernijohtaja Antti Norrlin kertoo, että takaisinperinnän toteutuminen lopettaisi Helbin toiminnan. Koiviston Auto -konserniin kuuluu useita liikennöintiyrityksiä, kuten Jyväskylän Liikenne Oy.

– Helbiin kohdistettu takaisinperintä ei vaikuta Jyväskylän seudun tai yhtiön muiden alueiden joukkoliikenteeseen, Norrlin vakuuttaa.

Komission mukaan Helbille myönnetyt lainat eivät ole olleet EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia, sillä ne vääristivät kilpailua ja antoivat epäreilun edun kilpailijoihin nähden. Päätöksessä todetaan, että takaisinperintä kohdistuu nykyiseen liiketoiminnan harjoittajaan.

Norrlin kertoo, että yhtiö tiesi käynnissä olevasta tutkintamenettelystä ostaessaan Helsingin Bussiliikennettä. Hän kuitenkin kokee, ettei yhtiöllä ole vastuuta aiemmin myönnetyistä lainoista.

– Mielestäni yhtiömme ei ole saanut tukea, joten tietysti valitamme komission vaatimuksesta Euroopan unionin tuomioistuimeen, Norrlin sanoo.

Norrlin kertoo, että ketään heidän edustajistaan ei ollut koko tutkinnan aikana kuultu, joten tieto tuli varsinaisena shokkina.

– Saimme tiedon takaisinperinnästä samana päivänä kuin koko muu maailma. Vielä tällä hetkellä pidän hyvin epätodennäköisenä, että perintä toteutuisi.

EU-tuomioistuinasiat -yksikön päällikkönä toimiva lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski ulkoministeriöstä kertoo, että tapaus ei ole mitenkään erityisen poikkeava.

Takaisinperintöjä on ollut ennenkin EU-alueella, mutta yleensä takaisinperintä on kohdistunut tuen saajaan. Nyt kyseessä on uusi omistaja.

– Takaisinperintä täytyy toteuttaa riippumatta mahdollisen kanteen nostamisesta, ellei tuomioistuin määrää asianosaisen pyynnöstä niin sanotuista välitoimista. Silloin täytäntöönpano voidaan määrätä keskeytettäväksi, Heliskoski sanoo.