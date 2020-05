Helsingin pörssi ylitti 9 000 pisteen rajan – nousua myös muualla Euroopassa

Helsingin pörssin yleisindeksi on kivunnut tänään yli 9 000 pisteen rajan. OMXH on noussut nyt 11,5 prosenttia maaliskuun syöksyn jälkeen. Indeksi on kulkenut tänä vuonna varsinaista vuoristorataa, sillä ylimmillään OMXH on käynyt 10 766 pisteessä ja alimmillaan 6 686 pisteessä.

Iltapäivällä OMXH on liikkunut vajaat 2 prosenttia plussalla. Päivä on ollut Euroopassa muutenkin nousuvoittoinen, sillä yleiseurooppalainen Stoxx 600 -indeksi on edennyt vajaan prosentin verran ylöspäin.