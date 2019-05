Yksityinen venäläisyhtiö Algador Holdings ostaa Helsingin telakan koko osakekannan Arctech Helsinki Shipyardsilta , jonka omistajana on ollut venäläinen valtionyhtiö USC . Telakkayhtiön uusi nimi on Helsinki Shipyard . Kauppa astui voimaan tänään.

Helsingin telakka on ollut rahoitusvaikeuksissa Yhdysvaltain Venäjälle asettamien talouspakotteiden vuoksi, joiden kohteena myös USC on. Helsingin telakan toimintaan uskotaan nyt saatavan rahoitusta, koska yksityisenä yhtiönä Algador ei ole pakotteiden piirissä.

– Olemme puhdas yhtiö, vakuuttaa Helsinki Shipyardin hallituksen puheenjohtaja Viktor Oleski.

Helsinki Shipyard on aloittanut alustavat rahoitusneuvottelut pankkien kanssa. Telakan tulevaisuus näytti syksyllä erittäin synkältä, kun rahoitus oli tiukilla.

– Rahoitus on ollut iso ongelma. Nyt se on ratkaistu, kertoo Helsinki Shipyardin hallitukseen siirtyvä Esko Mustamäki.

Mustamäki on toiminut tähän saakka Arctech Helsinki Shipyardin toimitusjohtajana.

Oleskin mukaan Helsingin telakalla on tarkoitus olla kaksi tukijalkaa. Toinen on jäissä kulkevat alukset sekä jäänmurtajat, ja toinen on risteilijät. Risteilijöitä käytettäisiin muun muassa Eteläisellä Jäämerellä.

– Telakan tähtäimenä on saada sarjatilauksia, Oleski sanoo.

Jäätä murtavien alusten kysyntä kasvaa

Oleskin mukaan kaupan taustalla on se, että yhtiö uskoo jäätämurtavien alusten voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Helsingin telakka tunnetaan nimenomaan jäänmurtajista ja muista jäisissä oloissa kulkevista aluksista.

Kaupan yhteydessä Helsinki Shipyardin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Carl Gustaf Rotkirch.

---

Korjattu klo 16.50: Sitaatti 5.kpl on Esko Mustamäeltä, ei Rishat Bagautdinovilta.