Henri Berg Jyväskylässä aloittavan Keskisuomalaisen radion päätoimittajaksi – JYPin pelit selostetaan ensi syksystä lähtien uudella kanavalla

Henri Berg, 33, on nimitetty Jyväskylään perustettavan radion päätoimittajaksi. Hän aloittaa uuden työnsä 8. tammikuuta.

Mediatalo Keskisuomalaisen radio taajuudella 95,9 aloittaa ensi huhtikuussa. Radion nimi ja tarkempi aloitusajankohta julkistetaan alkuvuodesta.

Uusi radiostudio sijoittuu Keskisuomalaisen tiloihin Jyväskylän Aholaitaan.

Berg työskentelee tällä hetkellä Ylellä Radio Suomessa Keski-Suomen ja Etelä-Savon radiotuottajana. Hänellä on pitkä kokemus radioalasta, muun muassa Radio Jyväskylästä, Radio Kompassista ja Radio Citystä.

Radion lisäksi Bergin ääni on monelle tuttu urheilutapahtumista. Hän on kuuluttanut Jyväskylän jäähallissa JYPin SM-liigapelejä vuodesta 2012 lähtien. Kuuden viime kauden aikana väliin on jäänyt vain kolme ottelua.

Berg on vuosien varrella kuuluttanut myös Happeen, Kirin ja Kirittärien kotipeleissä.

Jyväskylän ja Keski-Suomen paikallisasioihin panostava radio tavoittelee kuulijoiksi erityisesti yli 30-vuotiaita kuulijoita. Radioaseman yhdeksi valtiksi tulevat JYPin SM-liigapelit, joiden selostus siirtyy uudelle kanavalle ensi syksynä.

Mediatalo Keskisuomalaisella on ennestään yksi radioasema, Radio Voima Lahdessa.

Keskisuomalaisella on radioluvat myös Uudellemaalle ja Pirkanmaalle.

– Uudenmaan ja Pirkanmaan suunnitelmista sekä muista radioliiketoimintaan liittyvistä suunnitelmista kerrotaan myöhemmin lisää, Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttajamyynnin ja -markkinoinnin sekä radioliiketoiminnan johtaja Juhana Tikka kertoo.