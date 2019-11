Hoivatilat päätymässä belgialaiselle kiinteistösijoittajalle

Belgialainen kiinteistösijoitusyhtiö Aedifica on tehnyt ostotarjouksen Hoivatilat- yhtiön osakkeista. Yhtiön hallitus suosittelee osakkaille tarjouksen hyväksymistä. Omistajille tarjotaan 14,75 euroa osakkeelta, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin Hoivatilojen päätöskurssi perjantailta. Suurimmat osakkeenomistajat ovat jo hyväksyneet tarjouksen.

Hoivakiinteistöjen omistamiseen, rakennuttamiseen ja vuokraamiseen keskittyvä yhtiö on noussut pörssissä tänä vuonna yli 60 prosenttia. Sillä on kaikkiaan noin 200 kiinteistöä ja kiinteistöhanketta Suomessa ja Ruotsissa. Omistusten arvo on noin 350 miljoonaa euroa. Joukossa on päiväkoteja, hoivakoteja, palvelukortteleita ja kouluja.

Hoivatilat teki viime vuonna 17,2 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 7,7 miljoonan operatiivisen tuloksen. Ostotarjouksen tehnyt Aedifica omistaa noin 2,3 miljardin edestä hoivakiinteistöjä Belgiassa, Saksassa, Hollannissa ja Britanniassa. Aedifican toimitusjohtaja Stefaan Gielens sanoi odottavansa, että kauppa toteutuu.

– Korkealaatuisella portfoliollaan, laajoilla kehitteillä olevilla hankkeillaan sekä erittäin kokeneella johtoryhmällään Hoivatilat on houkutteleva kumppani, jonka kanssa laajentua Pohjoismaisille terveydenhuollon kiinteistömarkkinoille, Gielens sanoi tiedotteessa.

Toteutuessaan järjestely ei aiheuta välittömiä muutoksia nykyisiin sopimuksiin, asiakas- tai kumppanuussuhteisiin. Hoivatilojen toiminta ja työ jatkuu ennallaan.

– Omistajanvaihdos on looginen ja erittäin positiivinen jatkumo Hoivatilojen kasvutarinassa. Aedifica on Hoivatiloille erinomainen uusi omistaja, koska sillä on 15 vuoden kokemus tältä alalta, sanoi Hoivatilojen hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen.