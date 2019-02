Honda panee lapun luukulle Britannian tehtaallaan

Japanilainen autojätti Honda vahvistaa aikovansa sulkea tehtaansa Britannian Swindonissa vuonna 2021. Tehdas on työllistänyt 3 500 ihmistä.

Lausunnossaan Honda perustelee päätöstä "ennennäkemättömillä muutoksilla maailmanlaajuisessa autoteollisuudessa". Yhtiö on valmistanut tehtaalla Civic-mallia jo 24 vuoden ajan. Kyseessä on ensimmäinen tehtaan sulkeminen yhtiön 71 vuoden historiassa.

Hondan mukaan tehdas suljetaan, kun Civicin nykyinen versio poistuu tuotannosta.

– Päätöstä ei ole tehty kevein perustein ja pahoittelemme syvästi työntekijöillemme aiheutuvaa huolta, sanoi Hondan Euroopan-toimintojen johtaja Katsushi Inoue yhtiön lausunnossa.

Honda ei viitannut Britannian EU-eroon, mutta brexit on jo luonut epävarmuutta Britannian investointinäkymiin. Analyytikkojen mukaan brexitin lisäksi Hondan vetäytymiseen on todennäköisesti vaikuttanut myös äskettäin voimaan tullut EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus, joka poistaa asteittain japanilaisten autojen ja autonosien tuontitullit EU-maihin.

Britannian elinkeinoministeri Greg Clark piti sulkemisuutista musertavana iskuna Swindonille ja koko Britannialle. Hän sanoi perustavansa työryhmän selvittämään, miten Swindonin tehtaan työntekijöille saataisiin korvaavia töitä sulkemisen jälkeen.

– Autoteollisuudessa on käynnissä nopea siirtymä uuteen teknologiaan. Britannia on yksi johtavista maista näiden uusien teknologioiden kehittämisessä ja juuri sen vuoksi on niin suuri pettymys, että tällainen päätös tehtiin nyt, Clark sanoi.

Muutkin yhtiöt varoitelleet

Myös Nissan ja Ford ovat varoitelleet, että niiden työpaikat Britanniassa voivat tulevaisuudessa vähetä. Nissan on päättänyt lopettaa katumaasturi X-Trailin valmistuksen Sunderlandin tehtaalla.

Toyota on varoittanut, että jos sopimukseton brexit toteutuu, aiheutuu siitä haittaa yhtiön toiminnalle Britanniassa. Toyotan tehdas Burnastonissa tarvitsee toimiakseen sujuvia komponenttitoimituksia muualta EU:sta.

– Joudumme pysäyttämään tehtaamme jos osia ei saada, sanoi Toyotan varatoimitusjohtaja Shigeki Tomoyama.

Britannian ja Japanin neuvottelut brexitin jälkeisistä kauppasuhteista ovat mediatietojen mukaan sujuneet takkuisesti.