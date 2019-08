Honkarakenne paransi tulostaan – Karstulan investointi lisää kapasiteettia

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne paransi tulostaan tammi-kesäkuussa. Pörssiyhtiön liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa, mikä on 200 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia ja oli 21,7 miljoonaa euroa. Honkarakenne työllisti alkuvuonna keskimäärin 153 palkansaajaa, mikä on yhdeksän enemmän kuin vuosi sitten.

– Hirsirakenteisten omakotitalojen tilauskertymä on kehittynyt positiivisesti ja jatkaa kasvuaan. Vapaa-aika-segmentissä tilauskertymän kehitys on lievästi negatiivinen, mutta tässäkin segmentissä onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme, toteaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen puolivuotiskatsauksessa.

Hänen mukaansa Venäjän liiketoiminta-alueella liikevaihto oli ennakoitua huonompi.

– Tilauskertymän kehitys on vahvasti negatiivinen ja toimenpiteet myynnin tehostamiseksi on käynnistetty. Venäjän liiketoimintamme on perinteisesti erittäin kausiluontoista ja arvioimme kuluvanakin vuonna toisen vuosipuoliskon korjaavan tilannetta.

Honkarakenteen Global Markets -liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi 43 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan.

– Kasvusta vastasi Aasia, jossa sekä projekti- että kuluttajaliiketoiminta kehittyivät positiivisesti.

Honkarakenne on päättänyt tehdä 7,3 miljoonan investoinnit Karstulan tehtaalleen, missä uudistetaan tuotantolinjasto.

– Nämä nyt toteutettavat investoinnit tehostavat tehtaan tuotantoprosesseja ja lisäävät yhtiön kapasiteettia erityisesti kaupunki- ja projektirakentamisessa, Saarelainen sanoo.