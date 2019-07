Huoltoasemat helisemässä hintoja polkevien öljy-yhtiöiden kanssa – "Tilanne ei ole koskaan ollut näin paha"

Bensiinikauppiaat kertovat öljy-yhtiöiden myyvän kylmäasemillaan polttoaineita kuluttajille samaan hintaan tai jopa halvemmalla kuin huoltamoyrittäjät.

Vaikka kyseessä olisi samaan ketjuun kuuluva huoltamoyrittäjä, tämä joutuu ostamaan öljy-yhtiöltä polttoaineet huoltamolleen. Yrittäjälle ei jää näin ollenkaan katetta myymästään polttoaineesta.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen liitto SBL:n puheenjohtaja Juha Yli-Kesäniemen mukaan kauppiailla ei ole mitään mahdollisuutta olla kilpailussa mukana, kun yhtiöt myyvät alle sen hinnan, millä omistajakauppiaat voivat ostaa.

Hankasalmel ainen liikenneasemayhtiö Jari-Pekka Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen yhtyy SBL:n kannanotton.

– Tilanne ei ole 29-vuotisen urani aikana koskaan ollut niin paha kuin se on nyt. Ilmiö on maanlaajuisesti sama, kertoo Koponen.

Hänen mukaansa vastaan tulee usein sellaisia päiviä, että kylmäasemalta voi ostaa polttoainetta halvemmalla hinnalla kuin esimerkiksi Nesteen omistajakauppiaat Porvoon öljyjalostamolta.

– Tässä eivät ole mukana pelkästään öljy-yhtiöt, vaan myös Osuuskauppa, jonka toimipisteissä ei siis ole yrittäjänä kauppias. Isoilla on mahdollisuus polkea hintoja.

Koposen mukaan yhtiö on aina ostanut polttoaineet Neste Oyj:ltä. Öljy-yhtiöltä polttoaineet ostetaan nettohinnalla ja pyritään myymään voitolla. Jari-Pekan polttoainemyynnin voittotavoite on tänä vuonna kolme senttiä litralta.

– Tänä vuonna olemme useasti joutuneet myymään sisäänostohintaa halvemmalla. Koitamme pysyä mukana markkinassa, mutta kun tilanne näyttää siltä, että pitää myydä tappiolla, niin myydään.

Huoltamoyrittäjien määrä on pudonnut viime vuosina nopeasti. Yli-Kesäniemen mukaan SBL:n jäsenmäärä on nyt noin 250. Reilussa kymmenessä vuodessa yksityisten kauppiaiden määrä on puolittunut.

Osa huoltamoyrittäjistä on siirtynyt vuokraamaan mittarikenttäänsä öljy-yhtiölle ja saa komission asemalta myydystä polttoaineesta. Koposen mukaan Keski-Suomessa komissioasemia ovat muun muassa Savelan, Tourulan ja Kirrin Nesteet.

Kaikkiaan Suomessa on pari tuhatta polttoaineiden myyntipistettä. Kylmä-asemien osuus niistä on yli puolet.

– Tilanne on mennyt tällaiseen suuntaan esimerkiksi maksupäätteiden myötä, kun nykyään voidaan suorittaa tankkaus korttimaksulla, Koponen arvioi.

SBL:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoo, että liitto on valittanut yrittäjien kohtelusta kilpailuvirastoon kaksi kertaa kymmenen vuoden aikana – tuloksetta.

Hokkanen uskoo vahvasti, että alalla tarvitaan edelleen yksityisyrittäjyyttä ja palveluun pohjautuvaa huoltamoliiketoimintaa.

Neste vakuuttaa, että kauppiaat ovat tärkeä osa ketjua nyt ja tulevaisuudessa. Yhtiö rauhoittelee sähköpostitse antamassaan vastauksessa, että yksityiset kauppiaat mahdollistavat osaltaan kattavan ja laadukkaan palveluasemien verkoston Suomessa.

– Paikallisen kilpailun sekä äkillisten maailmanmarkkinahintojen vaihtelun johdosta voi syntyä tilanteita, jolloin asemien vähittäismyyntihinnat ovat hetkellisesti alle kauppiaiden ostohintojen, Nestee kuitenkin tunnustaa.

Yhtiö huomauttaa, että katteet ovat yleisesti alalla matalat. Polttonesteiden vähittäismyynnissä suurimmat hintaan vaikuttavat tekijät ovat polttonesteiden maailmanmarkkinahinnat, verotus sekä paikallinen kilpailu.