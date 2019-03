Huonekalufirma Iskun tytäryhtiö Apila Terveys osti Jyväskylän Työterveys Oy:n

Huonekaluyhtiö Iskun tytäryhtiö Apila Terveys Oy osti Jyväskylässä vuodesta 1947 toimineen Jyväskylän Työterveys Oy:n maanantaina. Kaupan myötä Apila Terveys laajentaa toimintaansa Päijät-Hämeestä Keski-Suomeen.

Jyväskylän Työterveys Oy tarjoaa työterveys- ja työhyvinvointipalveluita. Sillä on 10 työntekijää ja lisäsi se työllistää muutamia ammatinharjoittajia. Työntekijät siirtyvät Apila Terveyden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Myyjänä oli Jyväskylän Työterveys ry, joka on Suomen vanhin työterveyspalveluja tuottava yritysten yhteinen terveysasema. Liiketoiminnasta on vastannut yhdistyksen kokonaan omistama osakeyhtiö viime vuodesta alkaen. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

Osakekaupan jälkeen Jyväskylän Työterveys ry jatkaa toimintaansa yleishyödyllisenä yhdistyksenä.

– Apila Terveys Oy tuo mukanaan vakautta ja jatkuvuutta Jyväskylän Työterveyden paikalliselle toiminnalle. Viime vuosina kilpailu työterveyspalvelujen tuottamisessa Jyväskylän alueella on kiristynyt ja pienen paikallisen toimijan mahdollisuudet kehittää toimintaa ovat rajalliset, Jyväskylän Työterveyden hallituksen puheenjohtaja Juha Peltomäki sanoo.

– Apila Terveys on jo aiemmin toiminut yhteistyössä Jyväskylän Työterveyden kanssa ja on osoittautunut luotettavaksi ja laadukkaaksi toimijaksi, jolla on myös samankaltaiset arvot Jyväskylän Työterveyden kanssa.

Vuonna 2014 perustetulla Apila Terveydellä ennestään neljä toimipistettä, jotka sijaitsevat Lahdessa ja Nastolassa. Se työllistää 50 henkilöä.

Jyväskylässä Apila aloittaa ostamansa yrityksen tiloissa Väinönkadulla. Kesällä 2020 toiminta siirtyy isompiin, noin 500 neliön tiloihin Reimarin kiinteistöön Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmaan.

Apila Terveys palvelee yrityksiä ja julkisia yhteisöjä sekä yksityisasiakkaita. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat työterveyspalvelujen lisäksi yleis-, erikoislääkäri- ja fysioterapiapalvelut sekä diagnostiikkapalvelut.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Riikka Mattila arvioi liikevaihdon nousevan tänä vuonna neljään miljoonaan euroon.

– Jyväskylän Työterveyden nykyisille asiakkaille Apila Terveys tuo entistäkin vahvempaa moniammatillista osaamista, laatusertifioidun toimintamallin sekä nykyaikaiset sähköiset palvelut. Apilan tavoitteena on tarjota yhä monipuolisempia palveluja asiakkaidemme terveyden hyväksi ja jatkossa laajennamme myös yksityisiin terveyspalveluihin Jyväskylässä, hän kertoo.

Apila Työrveys saa kaupan ansiosta Jyväskylässä noin 3 000 asiakasta. Mattilan mukaan yritys hakee määrään kasvua.

Yhtiö laajentaa toimintaansa myös muihin kaupunkeihin. Jyväskylän jälkeen Apila laajenee Tampereelle.

Ennen yrityskauppaa Apila Terveys ehti jo suunnitella uuden toimipisteen avaamista Jyväskylään.

Isku on palvellut suomalaisia asiakkaita yli 90 vuotta kalustetoimittajana. Se on strategiansa mukaisesti laajentanut toimintaansa terveyspalveluihin.

Toimitusjohtaja Arto Tiitisen mukaan laajentaminen terveyspalveluihin on ollut luontaista, sillä yhtiön valmistamissa huonekaluissa ergonomia on eritäin isoissa roolissa. Isku on myös tuonut markkinoille antimikrobiset kalusteet.

Apila Terveyden uusin tiloihin Reimariin tulee antimikrobiset kalusteet ja muut pinnat. Iskun käyttämä innovaatio perustuu pinnoilla, kankaissa ja päällysteissä käytettävään kupari- ja hopeateknologiaan, joka ennaltaehkäisee tartuntojen leviämistä.