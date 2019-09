Huonekalukaupan prosenttihintakilpailulle ei näy loppua – "Vähentää alan luottamusta", harmittelee Jyväskylässä perustetun Stemman toimitusjohtaja

Huonekalukauppaketju Stemman toimitusjohtaja Sari Kankkunen toivoo, että murrosta elävällä alalla päähuomio kääntyisi prosenttihintakilpailusta alan luottamusta parantaviin asioihin.

– Prosenttihintakilpailusta pitäisi päästä kohti kiertotaloutta, vastuullisuutta, kotiarjen ja sisustamisen esille tuontia sekä vahvaa palvelua, hän sanoo.

Hän kuitenkin pitää todennäköisenä, että joidenkin ketjujen muutaman viikon välein toistuvat jättialennuskampanjat jatkuvat, koska osalle kuluttajista alennusprosentit ovat tärkeitä. Kuluttajaviranomaiset eivät puutu markkinointiin, jos alennusmyyntipäivien kokonaismäärä rajoittuu vuodessa lain sallimaan 90 päivään.

– Prosenttikisa vie kuitenkin luottamusta huonekalualalta, kun tuotteita myydään eri hinnoilla muutaman viikon välein. Kannattaa miettiä, voiko joka toinen viikko tehdä puolella palkalla töitä, Kankkunen sanoo.

Stemma-ketju ei ole lähtenyt mukaan lähes koko tuotevalikoimaa aina muutaman päivän kerrallaan koskeviin prosenttialennuksiin, vaan se kampanjoi yksittäisillä tarjouksilla.

Huonekalut ostetaan yhä useammin verkosta, vaikka vasta 22 prosenttia suomalaisista on ostanut sisustustuotteita netistä.

– Verkossa ostetaan myös isoja tuotteita, kuten sänkyjä ja sohvia. Koko ajan tulee lisää kuluttajia, jotka eivät käy kivijalkakaupassa, Stemma-ketjun markkinoinnista ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava Hanna Kiviranta kertoo.

Peräti 60 prosenttia Stemman verkkokaupan tilauksista tehdään mobiililaitteilla.

Ketju toi suoran verkkotilaamisen rinnalle ratkaisun, joka hyödyntää verkkoa ja kivijalkamyymälää yhdessä. Myymälöistä saa palvelua ja ketjun 35 myymälää toimivat verkkokaupan noutopisteinä.

– Tämä vähentää huonekalujen kuljetuksia, Kiviranta sanoo.

Myymälän tuominen osaksi verkkokaupan kokonaisuutta mahdollistaa myös oheispalvelut, kuten huonekalujen kokoamiset ja sohvien suojauskäsittelyt.

Huonekalujen myymälämyynti on laskenut joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi Jyväskylän Stemma on kasvattanut myyntiään. Viime vuonna se myi huonekaluja noin kahdella miljoonalla eurolla, kun Stemma-ketjussa yhden myymälän myynti on keskimäärin noin miljoona euroa.

– Hyvältä näyttää tilanne niin omassa liikkeessä kuin ketjussa, Jyväskylän Stemman yrittäjä Jari Partanen sanoo.

Hän korostaa palvelun merkitystä ja myymälän pitkiä työsuhteita. Huonekalujen myynti vaati erikoisosaamista – Partasen mukaan ammattilainen pystyy kertomaan nopeasti esimerkiksi sen, millainen patja asiakkaalle sopii.

Suomalainen huonekalujen valmistus on ollut murroksessa koko 2000-luvun. Kalusteita tuodaan selvästi enemmän kuin viedään. Suurinta tuonti on Virosta, Kiinasta ja Saksasta.

Kotimaisten huonekalujen markkinaosuus on selvästi alle puolet kokonaismyynnistä.

Stemma-ketjun myymistä huonekaluista noin 70 prosenttia on kotimaisia. Kun mukaan otetaan Viro, lähialueelta tulee noin 90 prosenttia ketjun myymistä huonekaluista.

– Tuonti Kaukoidästä on meillä laskemaan päin, Kankkunen kertoo.

Valtaosa huonekalukauppojen myynnistä tulee sänkyjen, patjojen ja sohvien myynnistä.

– Erityisesti moottorisänkyjen kauppa kasvaa kovaa vauhtia, Partanen kertoo.

Myös tv-tasoja ja vitriinejä myydään paljon. Kirjahyllyjen myynti on puolestaan vähentynyt selvästi.

– Ennen koulujen alkaessa myytiin paljon työpöytiä ja tuoleja, nyt paljon vähemmän, Kankkunen kertoo.