Hypo: Korot ja kaupungistuminen määräävät asuntomarkkinoiden näkymät jatkossakin

Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypo arvioi, että asuntomarkkinoiden näkymät riippuvat jatkossakin koroista ja kaupungistumisesta, kertoo yhdistys asuntomarkkinakatsauksessaan.

Hypon mukaan muutaman kasvukeskuksen ulkopuolella asuntojen hinnat ovat laajalti laskussa. Asuntojen hintakehityksen ennuste ensi vuodelle on nolla prosenttia, ja joka toisen asunnon arvo laskee, katsauksessa todetaan.

Tyhjien asuntojen ongelmasta on tähän asti puhuttu lähinnä syrjäseutujen yhteydessä, mutta nyt sama ilmiö näkyy Hypon mukaan Helsingin ydinkeskustassakin. Syyt tosin ovat erilaiset. Kun haja-asutusalueilla tyhjien asuntojen syynä on myynnin mahdottomuus, arvoalueilla kyse on puolestaan myyntihalujen minimaalisuudesta.

Helsingin Kluuvissa asunnoista on Hypon mukaan tyhjillään jo yli 40 prosenttia ja Kaartinkaupungissa liki joka kolmas. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat alle 20 prosenttia.

Hypo huomauttaa, että yksi syy tyhjien asuntojen lisääntymiseen Helsingin keskustassa on se, että pankkitilien ollessa miinuksella asuntojen arvo siellä nousee edelleen. Tällöin vähenee into myydä tai ottaa asunto jatkuvaan käyttöön.

Toimivana ratkaisukeinona Hypo ehdottaa korotettua kiinteistöveroa pysyvämmin tyhjinä oleville asunnoille. Kannustin toimisi samaan tapaan kuin rakentamattoman maan korotettu kiinteistövero, jolla pyritään kannustamaan tontin omistajaa rakentamaan alue valmiiksi.