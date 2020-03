IATA synkensi ennustettaan: Koronavirus vie lentoyhtiöiltä yli sata miljardia euroa

Lentoyhtiöiden liikevaihdosta saattaa tänä vuonna huveta yli sata miljardia euroa koronaviruksen takia, arvioi Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA. Pahimmillaan lentoyhtiöt menettävät 19 prosenttia matkalipputuloistaan, liitto laskee. Vaikutuksia rahtikuljetuksiin ei ole vielä arvioitu.

Menetykset olisivat samaa luokkaa kuin finanssikriisin aiheuttamat, IATA totesi.

Vielä kaksi viikkoa sitten IATA arvioi liikevaihtomenetyksien loppusummaksi 26 miljardia euroa. Sen jälkeen koronavirus on levinnyt laajalle Kiinan ulkopuolella, ja tapauksia on havaittu jo noin 80 maassa. Tartuntoja on löytynyt yli 95 000, ja yli 3 200 ihmistä on kuollut.

– Parissa kuukaudessa koko alan näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti, sanoi IATA:n toimitusjohtaja Alexandre de Juniac.

De Juniac kehotti hallituksia ottamaan huomioon lentoliikenteen tarpeet harkitessaan koronaviruksen vaikutuksia pehmentäviä elvytystoimia.

Monet lentoyhtiöt ovat antaneet tulosvaroituksia ja peruneet lentojaan taudin leviämisalueille. Lentoyhtiöiden pörssikurssit ovat laskeneet keskimäärin 25 prosenttia kriisin alusta lähtien. Vaikutukset ovat näkyneet myös Suomessa, jossa Finnair ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut koko henkilöstön lomauttamisesta.

Halpalentoyhtiö Norwegian ilmoitti peruvansa 22 lentoa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Yhtiö on vähentänyt kapasiteettiaan lähes 15 prosentilla tämän vuoden aikana ja sanoo, ettei se pysty vielä arvioimaan virustilanteen vaikutusta tämän vuoden tulokseensa.

Lufthansa keskeytti lennot Israeliin

Saksalainen Lufthansa ilmoitti keskeyttävänsä kaikki lennot Israeliin 28. maaliskuuta asti. Israel on ilmoittanut määräävänsä kaikki Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Itävallasta ja Sveitsistä saapuvat matkustajat kahden viikon karanteeniin koronaviruksen takia. Sama määräys annettiin jo aiemmin Italiasta ja useista Aasian maista saapuville matkustajille.

Lufthansa on aiemmin ilmoittanut vähentävänsä lentojaan 25 prosenttia koronaviruksen takia. Euroopassa se peruu yli 7 000 lentoa maaliskuun aikana. Lennot Manner-Kiinaan ja Iraniin on peruttu huhtikuun loppuun asti, ja lentoja Hongkongiin ja Souliin vähennetty.